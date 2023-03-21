"Ганчірка, стули пельку": Гіркін в істериці плюнув в обличчя Путіну за провали у війні

"Стрілок" не підбирав виразів і у відкриту назвав господаря Кремля "ганчіркою".

Ігор Гіркін "наїхав" на Володимира Путіна / скріншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін публічно образив і принизив російського диктатора Володимира Путіна, який раніше невпевнено виправдовував провали РФ у війні з Україною.

"Стрілок" не підбирав виразів і у відкриту назвав господаря Кремля "ганчіркою". За все, що сталося за останній час, величезна вина лежить саме на Путіні, заявив Гіркін.

Російського терориста розлютили слова Путіна про те, що у 2014 році війну з Україною РФ не почала через те, що вона не мала у своєму розпорядженні сучасної гіперзвукової зброї.

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"Він (Путін, - ред.) поводиться не як президент країни з більш ніж тисячолітньою історією, а як якась ганчірка...", - говорить Стрєлков.

При цьому він закликав Путіна взагалі не ганьбитися і не давати коментарі, над якими всі сміються, а краще "взагалі мовчати".

"Заткнися, Володимир Володимирович, просто - заткнися ... Мовчи краще – і нам не буде за тебе соромно і ворог не буде вигалятися", – додав Гіркін.

Ігор Стрєлков принизив Володимира Путіна / скріншот

Раніше Гіркін знову пройшовся по міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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