ЗСУ зберуть резерви і за 2-3 тижні підуть у контрнаступ на Луганщині - Гайдай

Окупаційні війська Росії кидають у бій свої резерви районі Кремінної та Білогорівки, там наразі важка ситуація, сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сили оборони України готуються до контрнаступу в Луганській області - Гайдай / 28-а ОМБр, Facebook С. Гайдай

Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупантів у Луганської області. Важка ситуація в районі Кремінної та Білгорівки, де ворог зосередив максимум своїх зусиль і кидає туди нові резерви. Проте вже за 2-3 тижні ЗСУ зможуть зібрати резерви і перейти від оборони до контрнаступу. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОВА, 13 березня в районі Кремінної та Білогорівки ситуація залишається важкою. Ворог сконцентрував там максимальні зусилля і кидає в бій нові резерви. Район Кремінної постійно під штурмом окупантів.

Втім, як вважає чиновник, сили оборони України в Луганській області вже за2-3 тижні зможуть зібрати резерви і перейти від оборони до контрнаступальних дій.

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"Погода працює нам на користь. Два-три тижні буде достатньо, щоб ЗСУ накопичили резерви і перейшли з оборони до контрнаступу", - підкреслив Сергій Гайдай.

Ситуація в Луганській області

На початку лютого в Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти Росії перехопили ініціативу на полі бою в Луганській області і почали великий наступ.

Тоді аналітики відзначили, що російські війська можуть провалити плани щодо захоплення всього Донбасу.

За два тижні аналітики ISW відзначили, що війська РФ продовжують наступати на Луганщині, однак навіть у разі підключення резервів вони не зможуть досягти серйозного просування.

До того ж у окупантів проблеми з танками, які вибили ЗСУ.

11 березня журналісти розповіли про те, що окупаційні війська Росії підтягнули резерви для того, щоб утримати захоплене Сватове Луганської області. ЗСУ вдалося просунутися і відвоювати у ворога частину втрачених територій.

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