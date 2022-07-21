Армія РФ готується до затишшя: в Україні буде переломний момент - британська розвідка

У МІ6 переконані, що зовсім скоро російська армія видихнеться.
Російські військові найближчим часом видихнуться. Армія РФ вже готується до затишшя. Про це заявив глава британської розвідки МІ6 Річард Мур, повідомляє Sky News.
Він вважає, що у найближчі декілька тижнів Росія може взяти чергову паузу на фронті. Цим необхідно скористатись Україні та нанести нищівні удари по позиціях окупантів.
"Я думаю, що вони ось-ось видихнуться. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів", - сказав Річард Мур.
Він додав, що кількість жертв з обох сторін стають неприйнятними. Це може призвести до уповільнення конфлікту.
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Контрнаступ ЗСУ
На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник пресцентру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, у захопленій Росією Херсонській області знаходиться близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, зокрема і анексований ще в 2014 році Крим.
Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.
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