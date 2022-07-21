Армія РФ готується до затишшя: в Україні буде переломний момент - британська розвідка

Росіяни оголосять паузу у війні, а ЗСУ потужно вдарять / Колаж УНІАН, Reuters

Російські військові найближчим часом видихнуться. Армія РФ вже готується до затишшя. Про це заявив глава британської розвідки МІ6 Річард Мур, повідомляє Sky News.

Він вважає, що у найближчі декілька тижнів Росія може взяти чергову паузу на фронті. Цим необхідно скористатись Україні та нанести нищівні удари по позиціях окупантів.

"Я думаю, що вони ось-ось видихнуться. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів", - сказав Річард Мур.

Він додав, що кількість жертв з обох сторін стають неприйнятними. Це може призвести до уповільнення конфлікту.

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Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник пресцентру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, у захопленій Росією Херсонській області знаходиться близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, зокрема і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

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