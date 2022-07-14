Звільнення Криму є неминучим - генерал-майор ЗСУ

Україна звільнить Крим / Фото УНІАН

Україна звільнить окуповані території на півдні України, зокрема і анексований ще в 2014 році Крим. Про це заявив командувач обороною Миколаєва в перші місяці війни, генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю виданню Апостроф.

За його словами, контрнаступ ЗСУ в Херсонській області та її звільнення від російських загарбників - це неминучий процес.

"Але ми повинні розуміти, що це комплекс засобів, а не просто встали і пішли. До нього потрібно дуже ретельно підготуватися, провести дуже хорошу розвідку, потрібно підготувати артзасоби. Це не буде швидко, але це неминуча міра, і рано чи пізно вона відбудеться", - зазначив Марченко.

Генерал-майор додав, що український опір "неймовірно добре" працює на Херсонщині.

"На жаль, не можу розкривати будь-які подробиці, але вони дуже ефективні. І найефективніше вони працюють зараз, ніж на початку війни. Це наша перевага", - сказав Марченко.

Громадянам України, які виявилися заручниками окупантів у південних регіонах, він порадив шукати укриття і перебувати там.

Марченко також відповів на питання журналіста про те, чи потрібно звільняти Крим разом з Херсонською областю та Запоріжжям.

"Дуже складно планувати або говорити, в якому вигляді буде ця операція, але вона неминуча. Нам нічого не залишається, окрім як звільняти всі свої території. Не можна залишати ворогу ні клаптика нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на кілька років", - заявив військовий.

Як повідомляв Главред, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що Кримський міст має бути знищений. Це тактично необхідно, тому що він допомагає російській окупаційній армії перекидати резерви, живу силу, техніку і озброєння. При цьому Кримський міст буде не єдиною метою ЗСУ.

Звільнення Херсона

На початку липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Херсон скоро буде звільнений, і розповів, як саме це відбуватиметься. За його словами, запорука успіху у звільненні Херсона - це незручне для окупантів розташування міста на правому березі Дніпра.

Військовий експерт Олег Жданов вважає оптимістичною думку про те, що український Херсон буде звільнено від окупантів до кінця літа.

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