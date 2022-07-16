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Зачистка передмістя Херсона: стало відомо про нове просування ЗСУ

16 липня 2022, 20:34

Бійці Збройних сил України продовжують просуватися вперед під Херсоном.

Боєць ЗСУ
ЗСУ просуваються на південному напрямку / Штаб ОСС

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"На Херсонському напрямку ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того і робляться вони в тиші, в певній таємності, щоб закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги", - зазначила вона в ефірі Еспресо.

Гуменюк додала, що в ході зачистки звільненого два тижні тому село Потьомкіне, військові натрапили на ворожу броньовану машину. Трофейна техніка вже перейшла на озброєння ЗСУ.

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Раніше повідомлялося про те, що в окупованому РФ Херсоні горить ворожий склад і зона розміщення російських військ.

Крім того, в Херсоні на головного "гауляйтера Сальдо" було скоєно замах, але він вижив.

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