Зачистка передмістя Херсона: стало відомо про нове просування ЗСУ

ЗСУ просуваються на південному напрямку / Штаб ОСС

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"На Херсонському напрямку ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того і робляться вони в тиші, в певній таємності, щоб закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги", - зазначила вона в ефірі Еспресо.

Гуменюк додала, що в ході зачистки звільненого два тижні тому село Потьомкіне, військові натрапили на ворожу броньовану машину. Трофейна техніка вже перейшла на озброєння ЗСУ.

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Раніше повідомлялося про те, що в окупованому РФ Херсоні горить ворожий склад і зона розміщення російських військ.

Крім того, в Херсоні на головного "гауляйтера Сальдо" було скоєно замах, але він вижив.

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