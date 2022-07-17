На Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контратаки ЗСУ – Арестович

Мінні поля не допоможуть російським окупантам утримати Херсонську область - Арестович / Колаж Людмила Денисова, УНІАН, Офіс президента

У захопленій Росією Херсонській області знаходиться близько 12-15 тисяч ворожих військ. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS. Мінні поля не допоможуть загарбникам утримати регіон. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube-каналі Фейгін Live у суботу, 16 липня, він розповів про те, що у Херсонській області знаходиться приблизно 15 батальйонних тактичних групи противника, всього близько 12-15 тисяч військ.

"Там десь 15 БТГ топчеться, це проріджені вже БТГ. Якщо множити, то це 12-15 тисяч військ. Це все, що там є", - зазначив позаштатний радник голови ОП.

Він переконаний, що росіяни здаватимуться в полон українській армії ще до того, як ЗСУ перейдуть до широкомасштабного контрнаступу.

"ЗСУ вже атакують за допомогою HIMARS і артилерії їх склади з боєприпасами і командні пункти у Херсонській області", - зазначив Арестович.

Також блогер вважає, що окупантам не допоможуть утримати Херсонщину і мінні поля.

читайте такожВійська РФ зміцнюють Антонівський міст, щоб вийти з окупованого Херсона – Арестович"Вони, звичайно, замінували підходи, але знайдеться "болт з лівою різьбою". У сучасній війні працює не кількість загороджень, а воля до перемоги. Коли вони розбіжаться або не чинитимуть опір, мінні поля ми як-небудь пройдемо", - підкреслив Олексій Арестович.

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Ситуація у Херсонській області

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ 14 липня розповіли про пожежу на складі російських окупантів поблизу Херсона. Повідомлялося, що загарбники РФ в поспіху тікали і вивозили з собою награбоване. Деякі з них в паніці переодягалися в цивільний одяг.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляв, що у селі Дар'ївка неподалік окупованого Херсона сталися вибухи на ремонтній базі російських військ. Над об'єктом було помічено стовп диму.

В Оперативному командуванні Південь 16 липня зазначили, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у Херсонській області. За словами спікерки ОК Наталії Гуменюк, війська просуваються поступовими впевненими кроками. Під час зачистки одного з сіл було захоплено ворожу бронемашину.

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