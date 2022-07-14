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ЗСУ звільнили уже 44 населені пункти на Херсонщині, загострюється партизанська війна – ОВА

14 липня 2022, 14:21

На окупованих територіях області посилюється партизанська війна.

херсон, украинские военные, ВСУ
ЗСУ звільнили уже 44 населені пункти на Херсонщині/ Генштаб ЗСУ, Суспільне

Українським військовим станом на 14 липня уже вдалося відбити в російських окупантів 44 населені пункти в Херсонській області.

Контрнаступ українських сил продовжується. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна. Про це розповів в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Він зазначив, що окупанти продовжують сильно обстрілювати звільнені українськими військовими села.

"Більша частина Херсонської області знаходиться під тимчасовою окупацією. Зараз звільнені 44 населених пунктів. Вони дуже сильно страждають, тому що російські окупанти постійно їх обстрілюють. Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, житлові будинки. Ось так "руський мир" хоче знищити нашу державу", – розповів Бутрій.

Також він зазначив, що українці, які перебувають на Херсонщині під російською окупацією, абсолютно не приймають призначену росіянами окупаційну "владу". Загарбники вже почали привозити з РФ і ставити на такі посади росіян, а часто "призначають" керувати колаборантів.

"Місцями це вже просто смішно. Часом (до керівництва долучають – ред.) людей з кримінальним минулим, часом тих, які раніше були вантажниками", – каже в.о. керівника Херсонської ОВА.

Бутрій розповів, що в області загострюється партизанська війна, і вона лише посилюватиметься.

"Херсонщина з перших днів фактично протистояла російській окупації. Весь світ бачив багатотисячні мітинги. На сьогодні цей спротив переріс у таку партизанську війну. І я можу вам з впевненістю сказати, що вона не припиниться, а буде лише посилюватися", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що поблизу окупованого Росією Херсона загорівся склад російських загарбників. Чутно сирену. Загарбники в поспіху тікають, вивозять з собою награбоване. Деякі з них в паніці переодягаються в цивільний одяг, сідають у крадені автомобілі і їдуть.

Нагадаємо, генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, зокрема і анексований ще в 2014 році Крим.

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