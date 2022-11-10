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Армія РФ дійсно виходить з Херсона: у США заявили про перші ознаки відступу

10 листопада 2022, 09:30

Виведення окупаційних військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні, вважає генерал США Марк Міллі.

Володимир Путін, російські військові
США бачать перші ознаки відходу росіян з Херсона / Reuters

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона.

Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні, передає CNN.

Міллі вважає, що Росія перекине сили на оборонні рубежі біля Дніпра.

"Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні рубежі на південь від річки, але це ще належить з'ясувати. Прямо зараз ранні індикатори свідчать про те, що вони роблять те, що говорять, і ми бачимо ці ранні індикатори", - заявив генерал США.

Ситуація Херсонської області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'ївський і Тягинський. Опубліковано відповідні фотознімки. Мости підірвані, ймовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонщини.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.

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