В Україні настає вирішальний період війни - Буданов

Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення, сказав глава ГУР.
Україна здобуде повну перемогу над ворогом і звільнить всі окуповані землі. Як каже керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, настає вирішальний період війни.
"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Упевнений, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом і звільнить всі окуповані землі", - сказав Буданов на зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.
Митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував наближають перемогу українських захисників.
"Ворог лютий і лукавий, так що нехай Господь береже вас і посилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", — сказав він.
Нагадаємо, російський опозиціонер Гозман говорив, що план Путіна щодо війни проти України провалився. На думку політика, війська РФ можуть остаточно посипатися, коли відчують безсилля і нездатність утримати фронт. Не обов'язково це буде пов'язано з перемогою ЗСУ на якійсь конкретній ділянці бойових дій.
Також Гозман вважає, що армія України вже веде бойові дії на території Росії - у прикордонних Курську та Бєлгороді.
Як вважає опозиціонер, такі дії вкладаються в логіку війни. У російських містах знаходяться військові бази, які періодично знищуються.
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