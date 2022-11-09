У Тегеран відправили 140 млн євро готівкою: РФ намагається таємно придбати боєприпаси для війни в Україні

Кремль намагається таємно придбати боєприпаси для війни в Україні - ISW / pixabay, Вікіпедія,

Країна-агресор Росія продовжує закуповувати товари військового та невійськового призначення, використовуючи транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження. Так Москва намагається пом'якшити наслідки міжнародних санкцій та заповнити поточне виснаження внутрішніх запасів.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, 20 серпня Москва відправила в Тегеран 140 мільйонів євро готівкою і кілька захоплених протитанкових ракет Nlaw британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва і зенітної ракети Stinger в обмін на 160 додаткових безпілотників Shahed-136.

"Іран продовжує поставляти Москві безпілотники типу "Мохаджер", "Араш" і "Шахед" повітрям і морем через іранські державні та приватні компанії", - йдеться у повідомленні ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що через збої російського військово-промислового комплексу керівництво РФ продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового і невійськового), такі як комп'ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, бронежилети.

"У сукупності ці дані свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції", - резюмували аналітики.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдає ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни та в невеликих кількостях.

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