У Тегеран відправили 140 млн євро готівкою: РФ намагається таємно придбати боєприпаси для війни в Україні

Через збої російського ВПК Кремль продовжує закуповувати товари подвійного призначення - мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, бронежилети.
Країна-агресор Росія продовжує закуповувати товари військового та невійськового призначення, використовуючи транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження. Так Москва намагається пом'якшити наслідки міжнародних санкцій та заповнити поточне виснаження внутрішніх запасів.
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, 20 серпня Москва відправила в Тегеран 140 мільйонів євро готівкою і кілька захоплених протитанкових ракет Nlaw британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва і зенітної ракети Stinger в обмін на 160 додаткових безпілотників Shahed-136.
"Іран продовжує поставляти Москві безпілотники типу "Мохаджер", "Араш" і "Шахед" повітрям і морем через іранські державні та приватні компанії", - йдеться у повідомленні ISW.
В Інституті вивчення війни додали, що через збої російського військово-промислового комплексу керівництво РФ продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового і невійськового), такі як комп'ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, бронежилети.
"У сукупності ці дані свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції", - резюмували аналітики.
Участь Ірану у війні проти України
Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдає ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави.
Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.
У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.
5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни та в невеликих кількостях.
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