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"Від 5-7 днів": Арестович назвав терміни щодо звільнення Херсона

10 листопада 2022, 04:40

За його словами, плани росіян щодо оборони невідомі, проте саме звільнення неминуче.

арестович
Арестович / скріншот, УНІАН

Щоб повністю звільнити Херсон Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Це залежить від такої кількості факторів, які поки ніхто не може прорахувати. Ми не знаємо задумів російського командування", - заявив Арестович.

За його словами, єдине, що ми можемо констатувати рано чи пізно, з втратами або без, Херсон ЗСУ беруть в найближчі терміни.

"Це може зайняти 2-3 тижні, може бути і 5-7 днів, може бути і більше. Сил і засобів, щоб вести бої і утримувати Херсон, їм вистачає", - додав Арестович.

Виведення Росією військ з Херсона

У четвер, 9 листопада, міністр оборони окупантів РФ Сергій Шойгу дав команду про виведення військ із захопленого Херсона та Правобережжя Херсонської області. Таке рішення Москви він озвучив після того, як командувач військами Росії в Україні Суровікін сказав, що загарбники вже не в змозі забезпечувати угруповання, яке там знаходиться.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що війська РФ не йдуть з Херсона, а їх звідти вибили сили оборони України. Була проведена важка військова робота. За його словами, ще деякий час на Правобережжі Херсонщини будуть бої.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ поки не бачить підстав говорити про вихід військ РФ з Херсона.

За його словами, окупанти стягують в Херсонську область додаткові резерви.

Читайте також:

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