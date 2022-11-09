"Це буде катастрофа": Столтенберг заявив, що війну не можна завершувати на умовах Кремля

Війну потрібно завершити тоді, коли Путін поважатиме суверенітет України, вважає Столтенберг / Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україну та Росію неможливо змусити негайно припинити вогонь і підштовхнути до переговорів. Адже якщо Київ прийме умови країни-агресора і погодиться на швидке завершення війни без звільнення своїх територій – це стане катастрофою. В такому випадку РФ може зважиться на нові атаки.

"Якщо Україна прийме Російські вимоги і погодиться з тим, що Росія може просуватися далі й захоплювати її території, це підвищить ризик того, що ворог атакуватиме знову і знову", - сказав Столтенберг під час кліматичної конференції СОР27.

За словами генсека НАТО, війна РФ проти України розпочалася не у 2022 році, а у 2014-му — після окупації Криму та східних областей.

Столтенберг додав, що якщо Росія зможе з використанням грубої військової сили досягти бажаного, це буде, безумовно, катастрофою не лише для України, "але це також могло б бути небезпечним для всіх нас"

"Тому що це означатиме, що використання грубої сили є шляхом досягнення політичних цілей і отримання контролю над сусідніми країнами", – пояснив Столтенберг.

Він зазначив також, що НАТО і союзники по НАТО не є частиною цього конфлікту, але підтримують Україну в її законному праві на самооборону.

"Всім хотілося б, щоб ця війна завершилася якомога швидше. Але якщо Україна призупинить боротьбу, вона припинить існування як незалежна країна. Якщо Росія зупиниться - прийде мир", - підкреслив Столтенберг.

"Потрібно завершити війну тоді, коли Путін поважатиме суверенітет свого сусіда – України", – резюмував генсек.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже наступного року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Кремль вже шукає моделі для виходу з війни проти України. За його словами, Москва хоче провести таємниці опитування щодо того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада вже бачить, що військовий сценарій битви за Крим стає реальністю.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України і постійний представник США в НАТО в 2008-2009 рр. Курт Волкер вважає, що війна в Україні може закінчитися в наступному році, її фіналом має стати беззастережна поразка Росії. Однак навіть після цього загроза РФ сусідам не зникне. Тому єдиний спосіб гарантувати безпеку в Європі - прийняти Україну, а також Грузію та Молдову в НАТО.

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