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На війні в Україні вбито або поранено понад 100 тисяч військових РФ - Пентагон

10 листопада 2022, 07:20

Марк Міллі заявив, що було також вбито близько 40 тисяч мирних громадян України. Яким чином він отримав ці дані, генерал армії США не уточнив.

Військові РФ, розбитий танк
У Пентагоні назвали кількість загиблих в Україні окупантів / Фото informnapalm.org, УНІАН

На війні в Україні було вбито й поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час виступу в економічному клубі Нью-Йорка.

"Мова йде про кількість убитих і поранених російських військових на рівні значно більше 100 тисяч. Ймовірно, те ж саме - з української сторони. Це величезні масштаби людських страждань", - сказав генерал армії США, передає BBC.

За його оцінками, було також вбито близько 40 тисяч мирних громадян України.

Міллі не уточнив, яким чином він отримав ці дані.

Міністерство оборони Росії Востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб. За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії в Україні станом на 9 листопада склали 77 950 осіб.

Як повідомляв Главред, Росія використовує своїх мобілізованих як гарматне м'ясо. Окупант Олексій Агафонов розповів про інцидент, коли наступного дня після прибуття на фронт внаслідок атаки Збройних сил України вижили лише 130 із 570 мобілізованих.

Нагадаємо, Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовця в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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