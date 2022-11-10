Відступ армії РФ з Херсона навряд чи стане пасткою для ЗСУ - ISW

РФ виводить свої війська з правого берега Херсонської області / Міноборони РФ, Суспільне

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

В звіті ISW зазначається, що український контрнаступ на Херсонському напрямку з серпня - це скоординована кампанія з перехоплення. Вона була спрямована на те, щоби змусити російські війська відійти за Дніпро, при цьому без великих наземних наступів. Ця кампанія, найімовірніше, увінчалося успіхом.

Українські війська вели постійні атаки на мости через річку Дніпро і наносили удари по вузлах постачання і складах боєприпасів на березі Дніпра, що знижувало можливості російських військ з постачання угруповання на правому березі. Водночас українські сили поєднували ці удари з обережними і успішними наземними атаками по ключових точках, таким як Давидів Брід.

Російські джерела зазначають, що виведення військ є природним наслідком точкових і систематичних українських ударів, які позбавили російське угруповання на правому березі основних артерій постачання, що поступово виснажило їхню загальну чисельність та можливості.

"Виведення російських військ з правого берега Дніпра навряд чи буде пасткою, призначеною для того, щоби заманити українські війська в бій під Херсоном, як припускають деякі українські та західні джерела," - вважають експерти ISW.

У звіті йдеться, що аналітики ISW раніше спостерігали безліч ознак того, що російські сили, військові та економічні засоби, а також окупаційні елементи неухильно відводяться з правого берега річки Дніпро. Російські офіційні особи очікували і готувалися до висновку таким чином, що це несумісно з кампанією по обману ЗСУ.

При цьому російське командування спробує уповільнити наступ українських військ, щоби забезпечити впорядкований відхід армії РФ, і деякі сили можуть залишитися, щоби затримати українські війська в самому місті Херсон, але ці бойові дії стануть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів в хорошому стані.

Битва за Херсон по суті не завершена, але російські війська вступили в нову фазу, віддаючи пріоритет відведенню своїх військ через річку в повному порядку.

Ситуація Херсонської області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'ївський і Тягинський. Опубліковано відповідні фотознімки. Мости підірвані, імовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонської області.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

Інші новини: