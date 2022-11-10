УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Відступ армії РФ з Херсона навряд чи стане пасткою для ЗСУ - ISW

10 листопада 2022, 06:44

Битва за Херсон по суті не завершена, але російські війська вступили в нову фазу, віддаючи пріоритет відведенню своїх військ через річку.

Російські військові, Херсон
РФ виводить свої війська з правого берега Херсонської області / Міноборони РФ, Суспільне

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

В звіті ISW зазначається, що український контрнаступ на Херсонському напрямку з серпня - це скоординована кампанія з перехоплення. Вона була спрямована на те, щоби змусити російські війська відійти за Дніпро, при цьому без великих наземних наступів. Ця кампанія, найімовірніше, увінчалося успіхом.

Українські війська вели постійні атаки на мости через річку Дніпро і наносили удари по вузлах постачання і складах боєприпасів на березі Дніпра, що знижувало можливості російських військ з постачання угруповання на правому березі. Водночас українські сили поєднували ці удари з обережними і успішними наземними атаками по ключових точках, таким як Давидів Брід.

Російські джерела зазначають, що виведення військ є природним наслідком точкових і систематичних українських ударів, які позбавили російське угруповання на правому березі основних артерій постачання, що поступово виснажило їхню загальну чисельність та можливості.

"Виведення російських військ з правого берега Дніпра навряд чи буде пасткою, призначеною для того, щоби заманити українські війська в бій під Херсоном, як припускають деякі українські та західні джерела," - вважають експерти ISW.

У звіті йдеться, що аналітики ISW раніше спостерігали безліч ознак того, що російські сили, військові та економічні засоби, а також окупаційні елементи неухильно відводяться з правого берега річки Дніпро. Російські офіційні особи очікували і готувалися до висновку таким чином, що це несумісно з кампанією по обману ЗСУ.

При цьому російське командування спробує уповільнити наступ українських військ, щоби забезпечити впорядкований відхід армії РФ, і деякі сили можуть залишитися, щоби затримати українські війська в самому місті Херсон, але ці бойові дії стануть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів в хорошому стані.

Битва за Херсон по суті не завершена, але російські війська вступили в нову фазу, віддаючи пріоритет відведенню своїх військ через річку в повному порядку.

Ситуація Херсонської області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'ївський і Тягинський. Опубліковано відповідні фотознімки. Мости підірвані, імовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонської області.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:56

Хотів продовжити контракт: ЗСУ ліквідували колишнього співробітника карного розшуку РФ

07:53

Україна не отримає сучасні літаки від США - Байден

07:30

Як почистити матрац від плям: 3 дієві способи і 5 обов’язкових правил

07:20

На війні в Україні вбито або поранено понад 100 тисяч військових РФ - Пентагон

07:00

Ілія Куса – про перспективи війни: у Заходу та України різне бачення перемоги

Реклама
06:44

Відступ армії РФ з Херсона навряд чи стане пасткою для ЗСУ - ISW

06:25

Пастка або неминучість: навіщо Кремль заявив про втечу з ХерсонаПогляд

04:40

"Від 5-7 днів": Арестович назвав терміни щодо звільнення ХерсонаВідео

04:16

Анна Богдан в облягаючому комбінезоні показала глибоке декольте і "палаючі" сідниці

03:45

"Потрібно вдарити по головному для РФ": експерт назвав передумови звільнення КримуВідео

03:20

Смачні мариновані гриби на зиму: прості рецепти за 20 хвилинВідео

03:05

Крим вийде звільнити тільки силою зброї: експерт пояснив, чомуВідео

02:35

Незамінний помічник: 5 способів використання металевої губки, про які мало хто знає

02:02

"На чоботях сіль торішня виступила?": убогий вигляд Волочкової викликав огиду у росіян

01:36

Через відключення світла частина продуктів із супермаркетів небезпечна: що не можна купуватиВідео

00:51

Прикмети на 10 листопада: 3 речі, які категорично не можна робити в цей деньВідео

09 листопада, середа
23:57

"Готують катастрофу": Гозман пояснив, чому РФ так клянчить переговори з УкраїноюВідео

23:38

"У росіян все погано": генерал Ходжес спрогнозував, коли Крим повернеться під контроль УкраїниВідео

23:27

"Це не жест доброї волі": Зеленський відреагував на заяву РФ відвести війська з ХерсонаВідео

23:18

Арестович розкрив подробиці відступу росіян у Херсонській областіВідео

Реклама
23:18

Йому було лише 22: у Покровську російські окупанти вбили талановитого шеф-кухаряВідео

22:42

"Україна повільно наближається до Херсона": Британія має намір посилити підтримку ЗСУВідео

22:12

Гороскоп на 10 листопада для всіх знаків Зодіаку: Тельцям - радість, Левам - економія

22:09

Бійці ЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині – ЗМІВідео

22:09

Даша Астаф'єва вперше засвітила нового бойфренда: "Бо під ковдрою, та під ковдрою"

22:01

У Зеленського відреагували на вихід окупантів з Херсонської областіВідео

22:00

Без сліз: як швидко нарізати цибулю та не розплакатисяВідео

21:59

Як Арестович робив пропозицію: дружина поділилася подробицями

21:45

"Чергова димова завіса": в МЗС України відреагували на заяви РФ про готовність до переговорів

21:33

"Це просто постановка": у ЗСУ пояснили, навіщо Кремлю гучні заяви про вихід з ХерсонуВідео

21:33

Чому ніколи не можна дарувати свічки і яку біду можуть принеси в будинокВідео

21:28

У Херсоні дуже велике угруповання військ РФ: у Резнікова закликали не поспішати з висновкамиВідео

21:10

Вибори у США: Жданов розповів, що буде з військовою допомогою у разі перемоги республіканцівВідео

20:51

Тіна Кароль наїхала на Меладзе за продажність після концертів в РФ: "Не вірю жодному хто "кається"

20:42

"У них дуже великі проблеми": Жданов відповів, чому Путін вимолює переговори з УкраїноюВідео

20:35

Лопес вперше розповіла фанатам, чому зійшлася з Аффлеком після довгих років розлукиВідео

20:17

Чи буде додаткова мобілізація в Україні: у Міноборони пояснили ситуаціюВідео

20:12

Налетить шторм і вдарить дубак: в Україні до кінця тижня різко зміниться погодаВідео

20:10

Прикмети на 11 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удачу залучити на цілий місяцьВідео

20:09

Як легко прасувати білизну після прання: один секрет зекономить вам багато часу

Реклама
20:02

Щодо Херсону ми обережно почекаємо новин від ГенштабуПогляд

19:57

Слава Дьомін висловився про свою участь в Холостячці

19:52

Леся Нікітюк підкорила фанатів, перетворившись на фото в Лесю УкраїнкуВідео

19:48

Сосєдов пояснив безглузді образи Кіркорова

19:37

"Будемо чекати": у НАТО відреагували на заяву РФ про вихід з ХерсонаВідео

19:33

Який артист, така і гримерка: Лоліта показала свій неприємний побут

19:24

Нова партія вже на підході: Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T і бронемашини DingoВідео

19:20

Дочка путініста Машкова зачитала листи українців Донбасу і закликала псевдопатріотів до відповідіВідео

19:20

Путіна приберуть в будь-якому випадкуПогляд

19:14

У Херсоні залишається частина військ РФ, окупанти стягують нові резерви - ПодолякВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти