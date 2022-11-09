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Намагаються пригальмувати натиск ЗСУ: Росія підірвала всі мости на правобережжі Херсонщини - Хлань

9 листопада 2022, 16:12

Окупанти РФ посилили свої позиції в селах на підступах Каховської ГЕС і, можливо, зміцнюють редути в Придніпровському, сказав Сергій Хлань.

Херсон, війська РФ, Хлань
Війська Росії хочуть забезпечити відхід своїх сил з правобережжя Херсонщини - Хлань / Колаж Суспільне, Reuters, скріншот YouTube

Окупаційні війська Росії на правобережжі Херсонської області підірвали не тільки Дар'євський і Тягинський мости. Вони підірвали ще й міст на виїзді з Снігурівки в сторону Херсону через канал, а також мости в Новокаїрах і Мілово. Таким чином, в цій частині регіону підірвані всі естакади. Ворог намагається пригальмувати наступ ЗСУ. Про це заявив депутат облради Сергій Хлань.

Як повідомляє Укрінформ, він розповів про те, що російська окупаційна армія підірвала всі мости на правобережжі Херсонщини.

"Окупанти підірвали не тільки Дар'євський і Тягинський мости, вони підірвали міст на виїзді з Снігурівки в бік Херсона через канал, підірвали міст в Новокаїрах, підірвали міст в Мілово. Тобто окупанти наразі підривають абсолютно всі мости, які є на правобережній частині", - зазначив Хлань.

Втім, він також зазначив, що росіяни посилили свої позиції в селах на підступах до Каховської гідроелектростанції. Є відомості, згідно з якими окупанти зміцнюють свої оборонні редути в Придніпровському – поворот з Бериславської траси на Снігурівку.

Як вважає депутат, дії окупантів спрямовані на забезпечення відходу своїх частин з лінії фронту.

"Тобто можна говорити, що під натиском наших Збройних сил окупанти готуються і роблять все можливе, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало як плановий відступ від лінії фронту", - підкреслив Сергій Хлань.

Ситуація у Херсонській області

У середу, 9 листопада, стало відомо, що у захопленому військами РФ Херсоні підірвані два мости - Дар'євський і Тягинський. Опубліковані відповідні фотознімки.

Естакади підірвали, ймовірно, російські окупанти. Крім того, за даними ЗМІ пропагандистів Росії, у Херсоні на адміністративних будівлях вже немає російських прапорів.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що в Снігурівці Херсонської області йдуть бої. Ситуація складна. За його словами, у ЗСУ є успіхи.

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що війська РФ не збираються йти з Херсона.

Окуповане місто утримують від 30 до 50 тисяч російських окупантів. ЗСУ знадобиться час для звільнення Херсона.

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Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України Сергій Хлань
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