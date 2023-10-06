Пригожин і ПВК Вагнер готували у Молдові переворот: Санду розповіла деталі

Колишній ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин під патронатом країни-агресора Росії на початку 2023 року планував здійснити у Молдові державний переворот. Москва хотіла, щоб "антиурядові" протести стали "насильницькими" і призвели до повалення влади. У листопаді відбудуться місцеві вибори, і Кремль хоче їх використати, щоб підготувати нову дестабілізацію перед президентськими і парламентськими виборами 2025 року. Про це заявила президент Молдови Майя Санду.
В інтерв'ю Financial Times вона розповіла про те, що Пригожин і ПВК Вагнер на початку поточного року планували у Молдові держпереворот. Команда Пригожина підготувала план, згідно з яким "антиурядові" протести повинні були стати "насильницькими" і призвести до повалення влади у Кишиневі.
Росія готує нову дестабілізацію в Молдові
За словами молдавського президента, у неї є докази про те, що тепер Росія націлилася на місцеві вибори. Агресор намагається отримати політичний імпульс перед виборами президента і парламенту, які заплановані на 2025 рік.
"Росія збирається посилити тиск на Молдову. Вони спробували енергію і зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд, але їм це не вдалося. Тепер вони намагаються масштабно втрутитися в наші вибори, використовуючи великі гроші", - вважає Санду.
Також Майя Санду підкреслила, що спецслужби Молдови виявили як мінімум 20 мільйонів євро, які надійшли до країни для реалізації заходів у інтересах Росії. Москва використовує різні махінації, в тому числі і банківські карти з Дубая, щоб організувати підкуп виборців.
Загроза Молдові від Росії
Молдова може стати наступною жертвою Росії, Путін хоче "суходільний коридор" до Придністров'я, відзначали у CNN ще минулої зими. На думку журналістів, дії Москви щодо Молдови нагадують маневри, які агресор провів проти України у 2014 та 2022 роках.
РФ готує переворот у Молдові, Україна перехопила план Москви, заявляла молдавський президент Майя Санду. Вона говорила, що росіяни планують диверсії в Кишеневі, до яких збираються підключити десятки людей з військовою підготовкою.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи допоможуть ЗСУ вигнати окупантів з Молдови та Грузії. Як сказав чиновник, Кишинів і Тбілісі повинні займатися звільненням своїх територій самостійно.
Інші новини:
- "Готові допомогти": Зеленський запропонував Молдові захист від ймовірної агресії РФ
- України допоможе Молдові з Придністров'ям: Зеленський назвав головну умову
- Рішення в Кремлі щодо Молдові остаточно ухвалено