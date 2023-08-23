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У Росії впав літак з Пригожиним - росЗМІ

Яна Ставська
23 серпня 2023, 20:21 оновлено 23 серпня, 20:54
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Всі особи, що перебували на борту, загинули.
У Росії впав літак з Пригожиним - росЗМІ
Літак "Вагнера" могла збити російська ППО / Колаж Главреда. Фото: Baza, скріншот відео

Бізнес-джет, що належить ватажкові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, упав у Тверській області. Всі особи, що перебували на борту, загинули.

Про це повідомляють низка російських опозиційних і пропагандистських ЗМІ, посилаючись на виявлений на місці аварії реєстраційний номер бізнес-джета "Embraer Legacy 600".

Згідно з Flightradar, інший літак, що належить ПВК "Вагнер", розвернувся над Москвою і рушив у бік аеропорту.

відео дня

Водночас навколопригожинські Telegram-канали стверджують, що літак було збито вогнем з ППО в Бологовському районі Тверської області. Сам бізнес-джет використовувався Пригожиним у його польотах в Білорусь.

ЗМІ з посиланням на дані Росавіації повідомляють, що Пригожин був зазначений серед пасажирів на борту. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнює, що на борту, найімовірніше, був і його "права рука" Уткін.

За інформацією видання, під час польоту літака Пригожина в небі пролунало два вибухи.

"У небі було два вибухи. Крило і стабілізатор впали на станції Куженкіне, а фюзеляж і крило впали на село Куженкіне за два кілометри від колишньої ферми", - стверджують очевидці події.

"Embraer Legacy 600" прямував з Санкт-Петербурга у Московську область.

Також з'явилися перші дані щодо стану загиблих членів екіпажу. За попередніми даними джерел ВЧК-ОДПУ, сім тіл (зокрема трьох пілотів) розірвало на частини. Літак згорів повністю.

Дивіться, як падає та палає літак Пригожина:

У Росії впав літак з Пригожиним - росЗМІ

Заколот у Росії та Євген Пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запам'ятався, зокрема, через останні події у Росії в липні 2023 року. Тоді терорист очолив збройний заколот проти військової верхівки РФ Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

Всього заколот тривав близько доби, протягом цього часу бойовикам ПВК вдалося збити кілька літаків ВКС РФ, які намагалися зупинити їхній похід на Москву. Однак на вечір Пригожин зупинив повстання і, за результатами переговорів з Лукашенком та Путіним, вирушив до Білорусі.

Невдовзі Росія перекинула "вагнерівців" до Білорусі, використавши найманців Пригожина у власних політичних цілях. Сам Пригожин тільки нещодавно з'явився на публіці - він стверджував, що повертається до Африки і нібито вербує до лав ПВК нових головорізів.

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війна в Україні Євген Пригожин ПВК Вагнер
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