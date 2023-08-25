УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Маршем на Москву": РДК звернувся до ПВК Вагнер і закликав до рішучих дій

Андрій Ганчук
25 серпня 2023, 10:40 оновлено 25 серпня, 10:49
119
У бойовиків ПВК Вагнера є вибір: або піти на службу до Міноборони окупантів РФ, або ж перейти на бік України, сказав лідер РДК Денис Капустін.
РКД, ПВК Вагнер
У РДК запропонували ПВК Вагнер завершити війну і разом піти на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Російський добровольчий корпус звернувся до бойовиків ПВК Вагнер після можливої загибелі їхнього ватажка Євгена Пригожина і командирів і закликав тих осіб, які не скоювали військових злочинів, переходити на бік України, вступати до РДК, закінчувати війну і вже разом йти на Москву.

Пресслужба РДК опублікувала заяву, в якій лідер добровольців Денис Капустін озвучив їхне звернення до учасників ПВК Вагнер, які не скоювали військових злочинів проти України.

Добровольці закликають їх разом завершити розв'язану агресором Росією війну і разом піти на Москву.

відео дня

"Якщо ви не скоювали військових злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити в наші лави і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку т. зв. "СВО", а потім знову відправитися маршем на Москву, але цього разу не зупинятися в 200 км від МКАДа, а дійти до кінця", - сказали в РДК.

Також добровольці підкреслили, що тим, хто добровільною перейде на бік України, ЗСУ та Міноборони гарантують безпеку і гідні умови військової служби.

Падіння літака Пригожина

У Росії впав літак з Пригожиним. Інцидент трапився в середу ввечері, 23 серпня. Всі, хто знаходився на борту бізнес-джета "Embraer Legacy 600", загинули. У РФ заявили, що в літаку були Євген Пригожин і його соратники, серед яких Дмитро Уткін Вагнер.

Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина, вважають аналітики Інституту вивчення війни. На думку фахівців, майбутнє всієї ПВК Вагнер тепер під великим питанням.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Пригожина. За словами гаранта, Київ до цього непричетний, а "всі усвідомлюють, хто має відношення".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ПВК Вагнер війна Росії та України Російський добровольчий корпус (РДК)
Реклама

Головне за день

"Маршем на Москву": РДК звернувся до ПВК Вагнер і закликав до рішучих дій

"Маршем на Москву": РДК звернувся до ПВК Вагнер і закликав до рішучих дій

10:40 Україна
РФ застосує план В щодо війни в України, бо не може перемогти військовим шляхом – Данілов

РФ застосує план В щодо війни в України, бо не може перемогти військовим шляхом – Данілов

10:13 Україна
Зима буде складною, очікується нелегкий опалювальний сезон - міністр енергетики

Зима буде складною, очікується нелегкий опалювальний сезон - міністр енергетики

09:07 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:58

Увага, отрута: як відрізнити отруйного близнюка білого гриба

10:41

Українцям піднімуть мінімальну зарплату: коли і на скільки

10:40

"Маршем на Москву": РДК звернувся до ПВК Вагнер і закликав до рішучих дій

10:13

РФ застосує план В щодо війни в України, бо не може перемогти військовим шляхом – Данілов

09:52

Вороги випустили по Одеській області "Калібри" з Азовського моря: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Путін готується до громадянської війни, смерть Пригожина стане каталізатором - КлочокПутін готується до громадянської війни, смерть Пригожина стане каталізатором - Клочок
09:50

Як правильно святкувати Успіння Пресвятої Богородиці: що поставити на стіл

09:30

Як виникло слово "промінь" і чому Тарас Шевченко його не знав: пояснення АвраменкаВідео

09:07

Зима буде складною, очікується нелегкий опалювальний сезон - міністр енергетики

09:00

F-16 будуть у бою вже навесні, війська РФ у Криму накриємо ракетами Taurus – РоманенкоЕксклюзив

Реклама
08:56

Як правильно варити кукурудзу, щоб вона була м'якою і соковитою: 3 головних поради

08:31

"Дуже чекала на тата з фронту": батьки розповіли про загиблу в Чернігові 6-річну СофійкуФото

08:26

Для чого Путін убив ПригожинаПогляд

08:13

ЗСУ просунулися в Запорізькій області, в РФ кажуть про критичний момент - ISW

08:00

Що означає чорна вишиванка: про що говорить колір народного одягу

07:15

"США згуртували підтримку України": про що Зеленський поговорив з Байденом

07:00

Кіт кидається на ноги і кусає: що є причиною такої поведінки

06:41

У Криму прогриміли вибухи: окупанти скиглять про масовану атаку 42 дронів

06:40

Карта дня: що віщує Таро на 25 серпня

06:10

Знищення ЗРС С-400 в Криму: у чому весь цимес феєрверкуПогляд

05:35

Як почистити дуже брудний палас в домашніх умовах: найефективніший спосіб

Реклама
05:00

Душа ще у світі живих: що не можна робити 9 днів після смерті близької людини

04:40

"Так швидко це не працює": військовий сказав, чому знищення мостів поки не допоможе ЗСУ

03:18

Це небезпечно: ознаки головного болю, коли треба звернутися до лікаря

02:40

Слідом за Брежнєвою: у Костянтина Меладзе відібрали ВНП в РФ

02:10

Експерт розповів, як Путін використає "вагнерівців" в Африці

01:35

"Не тієї якості, не в тій кількості": військовий експерт пояснив, як зараз РФ робить зброю

00:04

Путін виведе війська з України та сяде за стіл переговорів - ексглава ЦРУ

00:01

Як зараз виглядає красень-Супермен з серіалу "Таємниці Смолвіля"

24 серпня, четвер
23:20

Чим обробити лобове скло від дощу: що відштовхує воду

22:57

У небі яскраві спалахи: у Севастополі прогриміли потужні вибухиВідео

22:54

Дочок Барака Обами застукали на вечірці в провокаційних нарядах

22:51

У жовтні українські пілоти відправляться до США навчатись керувати F-16 - CNN

22:28

Мінус 5 кг без дієт: Седокова розкрила свій "цікавий" секрет схуднення

22:15

"ЗСУ на порозі прориву": Залужний здивував подробицями з фронту - WSJ

22:07

"Гросу?": Молодший Ступка показав нову пасію

21:23

Зеленського ще раз запитали про загибель Пригожина: реакція "вбила"

21:20

Софія Ротару оприлюднила, як виглядає зараз - перше фото за рік

21:09

"Лукашенко в зоні ризику": Подоляк розкрив, кого Путін може прибрати наступним

21:03

Потужний вибух і величезний стовп диму: ЗСУ розбомбили базу окупантів у ТокмакуВідео

21:01

Гороскоп на вересень 2023 для Риб: службовий роман, подарунки та везінняВідео

Реклама
20:52

Лавров "спалахнув" після запитання про загибель ПригожинаВідео

19:55

ЗСУ просунулись на Мелітопольському напрямку та відкинули окупантів із позицій

19:47

Путін підтвердив загибель Пригожина, але не обійшлося без кривляньВідео

19:34

Чому не можна викидати скло: наслідки, про які ви не замислювалися

19:10

Пригожина прибрав не ПутінПогляд

19:03

Українські прикордонники підтвердили відтік "вагнерівців" з Білорусі

18:46

Три країни передадуть F-16 для української армії - Зеленський

18:32

Картонний офіцер: Наташа Корольова похвалилася Тарзаном у військовій формі

18:18

Як піти у декретну відпустку раніше: розкрито одну лазівку

18:02

Як правильно починати ранок: три поради, щоб день був відмінним

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти