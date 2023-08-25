"Маршем на Москву": РДК звернувся до ПВК Вагнер і закликав до рішучих дій

У бойовиків ПВК Вагнера є вибір: або піти на службу до Міноборони окупантів РФ, або ж перейти на бік України, сказав лідер РДК Денис Капустін.

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У РДК запропонували ПВК Вагнер завершити війну і разом піти на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Російський добровольчий корпус звернувся до бойовиків ПВК Вагнер після можливої загибелі їхнього ватажка Євгена Пригожина і командирів і закликав тих осіб, які не скоювали військових злочинів, переходити на бік України, вступати до РДК, закінчувати війну і вже разом йти на Москву.

Пресслужба РДК опублікувала заяву, в якій лідер добровольців Денис Капустін озвучив їхне звернення до учасників ПВК Вагнер, які не скоювали військових злочинів проти України.

Добровольці закликають їх разом завершити розв'язану агресором Росією війну і разом піти на Москву.

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"Якщо ви не скоювали військових злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити в наші лави і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку т. зв. "СВО", а потім знову відправитися маршем на Москву, але цього разу не зупинятися в 200 км від МКАДа, а дійти до кінця", - сказали в РДК.

Також добровольці підкреслили, що тим, хто добровільною перейде на бік України, ЗСУ та Міноборони гарантують безпеку і гідні умови військової служби.

Падіння літака Пригожина

У Росії впав літак з Пригожиним. Інцидент трапився в середу ввечері, 23 серпня. Всі, хто знаходився на борту бізнес-джета "Embraer Legacy 600", загинули. У РФ заявили, що в літаку були Євген Пригожин і його соратники, серед яких Дмитро Уткін Вагнер.

Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина, вважають аналітики Інституту вивчення війни. На думку фахівців, майбутнє всієї ПВК Вагнер тепер під великим питанням.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Пригожина. За словами гаранта, Київ до цього непричетний, а "всі усвідомлюють, хто має відношення".

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