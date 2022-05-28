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"Пекельна вечірка": ЗСУ знищили живу силу і техніку ворога

28 травня 2022, 18:47

Такий "підвох" загарбникам влаштувала 45-та окрема артилерійська бригада Збройних Сил України - за допомогою гармат.

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ВСУ знищили техніку окупантів / скріншот

Наші захисники філігранно завдали удар по ворожій техніці та живій силі в районі Гуляйполя.

Як повідомили в прес-службі 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, на одному з хуторів під Гуляйполем у Запорізькій області ЗСУ ліквідували окупантів та їх техніку.

"На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж. Дуже метушилися - мабуть шукали діджея і музичні інструменти. За допомогою Пушкарів 45 оабр і взаємодією з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і Азовом їм організована пекельна вечірка. Вписка на хутір зарахована", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ розбивають техніку армії Росії в Україні

Збройні Сили України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по військах Росії. Ворожі військові підрозділи споруджували переправу, щоб потрапити на інший берег і в перспективі влаштувати оточення українських військ на Донбасі. Однак українська армія спрацювала ефективно-росіяни зазнали серйозних втрат. Понад 70 одиниць техніки було розбито.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвиг бійців ЗСУ в Харківській області. Військові 6-ї роти 92-ї бригади 24 лютого, в день військового вторгнення Росії, потрапили в оточення в Старому Салтові, і зуміли здобути перемогу в бою. Наступного дня, 25 лютого, вони зупинили спробу військ РФ прорватися до Харкова.

Армія України відбила штурм військ РФ поблизу Горлівки Донецької області. Ворожі війська намагалися захопити українські позиції на околиці міста. Однак ЗСУ вдалося завдати удару у відповідь, в результаті чого була розбита рота солдатів противника і два танки.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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