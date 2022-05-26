Війська РФ проривалися до Миколаєва: ВСУ за підтримки чотирьох Мі-8 потужно відбили атаку

Війська України відбили атаку окупантів, які намагалися прорватися до Миколаєва - ОТК ЮГ / Генштаб ВСУ, УНИАН

Війська Росії намагалися обійти позиції ЗСУ і просунутися в напрямку Миколаїва. Однак українські військові підрозділи за підтримки чотирьох вертольотів Мі-8 завдали потужного удару по силах противника, які налічували два танки і три бойові машини піхоти. Ворог змушений був повернутися на попередні оборонні позиції. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Як повідомляє пресслужба командування в Facebook, українські війська зупинили спробу російських окупантів обійти свої позиції і просунутися в бік Миколаєва. По ворогу було завдано вогневого удару за підтримки чотирьох вертольотів Мі-8.

читайте такожЗСУ розбили 24$-мільйонний ЗРК Тор, який окупанти РФ готові були перекинути на острів ЗміїнийВорог, техніка якого налічувала два танки і три БМП, змушений був повернутися на свої попередні позиції.

"Вогневою поразкою, за підтримки чотирьох вертольотів Мі-8, противнику нанесені втрати до семи осіб і знищена одна БМП-2. Отримавши потужну відсіч, ворог повернувся на свої оборонні рубежі", - підкреслюється в повідомленні.

ЗСУ розбивають техніку армії Росії в Україні

Збройні сили України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по військах Росії. Ворожі військові підрозділи споруджували переправу, щоб потрапити на інший берег і в перспективі влаштувати оточення українських військ на Донбасі. Однак українська армія спрацювала ефективно - росіяни зазнали серйозних втрат. Понад 70 одиниць техніки було розбито.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвигу бійців ЗСУ у Харківській області. Військові 6-ї роти 92-ї бригади 24 лютого, в день військового вторгнення Росії, потрапили в оточення у Старому Салтові, і зуміли здобути перемогу в бою. Наступного дня, 25 лютого, вони зупинили спробу військ РФ прорватися до Харкова.

Армія України відбила штурм військ РФ поблизу Горлівки Донецької області. Ворожі війська намагалися захопити українські позиції на околиці міста. Однак ЗСУ вдалося завдати удару у відповідь, в результаті чого була розбита рота солдатів противника і два танки.

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