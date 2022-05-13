Танки РФ розірвало як у роки Другої світової: ЗСУ відбили атаку німецькими гранатометами Панцерфауст

Російські танкісти приїхали карати "бандерівців" і раптом потрапили під удари Панцерфаустів. Їх рознесли бійці 93-ї окремої механізованої бригади.
Піхота 93-ї окремої механізованої бригади в День української піхоти 2022, який відзначався 6 травня, відбила російську танкову атаку німецькими гранатометами Панцерфауст.
Як розповів головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов, російські танки Т-72б3м зразка 2016 року розірвало від прямих влучень і вибуху боєкомплекту.
"Двоє російських командирів танків добре помітні в баштах, що відлетіли", - зазначив Бутусов.
За його словами, російські танкісти приїхали карати "бандерівців" і раптом потрапили під удари Панцерфаустів як у роки Другої світової.
"Блискучий успіх піхотинців 93-ї бригади, здобутий в дуже складних умовах, за рахунок сміливих і нестандартних дій, які гідні найвищих нагород України", - підкреслив Бутусов.
Зазначимо, протитанкові гранатомети Panzerfaust 3 були направлені в Україну Німеччиною в якості військової допомоги нашій країні.
Крім Бундесверу Panzerfaust 3 використовують ще сім країн, включаючи Італію, Швейцарію та Японію.
Як і будь-який гранатомет Panzerfaust 3 призначений, в першу чергу, для боротьби з легкою броньованою технікою – бойовими машинами піхоти і бронетранспортерами. Їх вистачає і для того, щоби знищити всі наявні в армії РФ БМП, БТР і БМД.
Як повідомляв Главред, один з підрозділів морської піхоти Росії, який спочатку було в Київській області, переукомплектували і знову кинули в Україну. Але окупантам знову не пощастило - вони отримали "на горіхи" від Збройних сил України, але цього разу вже в Запорізькій області.
Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про "нову Чорнобаївку" в Луганській області. За його словами, неподалік Білогорівки біля річки Сіверський Донець є закрут. У районі цього закруту російські війська вп'яте намагаються навести переправу - в одному і тому самому місці. Окупанти втратили за чотири дні понад 70 одиниць техніки.
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