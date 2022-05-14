"Білогорівка - крутіше Чорнобаївки": ЗСУ влаштували військам РФ одночасно Сталінград та Курську дугу

Війська Росії намагалися оточити ЗСУ, проте пропустили нищівний удар / InformNapalm

У Луганській області в районі села Білогорівка на річці Сіверський Донець російські окупаційні війська зазнали важких втрат у боях з ВСУ. На опублікованому відео можна побачити плаваючу в річці російську військову техніку і окупанта, який вплав намагається врятуватися. Техніка опинилася у воді після того як українські війська знищили понтонну переправу. Нею окупанти перебиралися на іншу сторону річки, щоб оточити сили оборони України. Згідно з даними радника глави МВС Геращенка, росіяни втратили близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів та офіцерів. Відомості InformNapalm вказують, що ліквідовано 485 військових противника. Підтверджено знищення 73 одиниць військової техніки.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував відеозапис, на якому можна побачити плаваючу військову техніку російських військ на Сіверському Донці під Білогорівкою, де протягом декількох днів йшли бої ЗСУ з військами РФ.

Техніка опинилася у воді після того, як війська України знищили понтонну переправу, якою окупанти йшли на інший берег з метою оточення українських підрозділів.

Військова техніка армії РФ під Білогорівкою / InformNapalm

Змушений був рятуватися вплав і один з російських окупантів. Таке рішення він прийняв через роботу української артилерії.

"Там протягом 3-х днів наші хлопці з 80, 79, 30, 58 і 17 танкової бригади влаштували оркам Сталінград та Курську дугу одночасно! Безмозкі російські генерали, сліпо виконуючи наказ Путіна - оточити до 9 травня хоча б Лисичанськ з Сєвєродонецьком, погнали на вірну смерть тисячі своїх. Подивіться на безпорадного російського солдата, якого було кинуто на забій і змушеного рятуватися вплав", - пише Геращенко.

Як стверджує Геращенко, в боях під Білогорівкою окупаційні війська РФ втратили близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів та офіцерів.

Військова техніка армії РФ під Білогорівкою / InformNapalm

Втім, волонтери-розслідувачі групи InformNapalm називають інші цифри, що відрізняються від тих, які назвав Геращенко. За даними розслідувачів, з групи в 550 осіб, що здійснювали штурм Сіверського Донця, вижили 65. Підтверджено знищення 73 одиниці ворожої військової техніки.

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"Ця перемога завдала шкоди росіянам у рази більше ніж всі удари по Чорнобаївці і повинна заслужено увійти до Залу слави і перемог українського війська! По цій нашій перемозі ллють крокодилячі сльози Стрєлков/ Гіркін і військові пропагандисти Путіна типу "воєнкоракотенка". Через цю нашу перемогу росіяни були змушені зупинити наступ на значній частині Східного фронту", - підкреслив Антон Геращенко.

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