ЗСУ відбили 8 атак ворога на сході: ворог зазнав серйозних втрат

ЗСУ відбили 8 атак ворога на сході / армія Інформ

Російські окупаційні війська не припиняють наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримування сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Так, за минулу добу, захисниками та захисницями України відбито вісім атак ворога, повідомили у Генштабі.

"Знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль і три одиниці спеціальної інженерної техніки противника", - йдеться в повідомленні.

У місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталь". Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

читайте такожАрмія України знищила "еліту" військ Росії-Москва вимушено змінює тактику - МіноборониНагадаємо, за минулий четвер на Донецькому і Луганському напрямках українські захисники відбили 11 атак агресора, знищили 24 одиниці сухопутної техніки та збили 7 повітряних цілей окупантів РФ.

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