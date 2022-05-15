Існує ризик військової та економічної катастрофи: чому Україні важливо відбити острів Зміїний

Острів Зміїний має величезне стратегічне значення для західного регіону Чорного моря / Фото УНІАН

Якщо російським окупантам вдасться закріпитися на острові Зміїний, Україні загрожують катастрофічні наслідки не лише у військовому, а й в економічному плані.

Розташування острова таке, що при розміщенні на ньому засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння можна загрожувати не лише західній частині акваторії Чорного моря, а й південній частині суші України – від Одеси до Криму. При цьому також створюється серйозна небезпека для судноплавства на Дунаї та для західного узбережжя Румунії, яка є членом НАТО. Україна вже закрила морський порт в Одесі та не має можливості експортувати морем стратегічні товари, зокрема, зерно, пише ВВС.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що озброєння РФ на Зміїному може бути використане як друга лінія фронту.

"Якщо росіянам вдасться встановити системи ППО великої дальності, то вони зможуть захистити свою ескадрилью, яка може досягти берегової лінії України", – зазначив він.

читайте такожРФ перетворює Зміїний на неприступну фортецю: з'явилися фото з підбитим катером СернаТакож існує і безпосередня загроза Румунії, а значить, і всьому блоку НАТО, оскільки Зміїний знаходиться всього в 45 км від узбережжя цієї країни. Британський військово-морський аналітик Джонатан Бентам вважає, що розміщення російської зенітної ракетної системи С-400 на острові "значно змінить правила гри". Виникне загроза для найбільшого румунського порту міста Констанци. У зв'язку з цим НАТО з початку війни зміцнило кордони Румунії, направивши туди бельгійські та французькі війська.

Експерти не виключають, що Росія може спробувати анексувати острів, щоби контролювати чорноморські торгові маршрути. Також закріплення на Зміїному важливо для загарбників ще й тому, що після потоплення ракетного крейсера Москва їхні можливості щодо захисту свого флоту засобами ППО різко скоротилися.

читайте такожСША допомогли Україні потопити крейсер Москва: у NYT з'ясували деталіНа думку експертів, на даному етапі війни Росії проти України нашій країні немає необхідності повертати острів Зміїний під свій контроль, оскільки хто б на ньому не знаходився, він ризикує потрапити під серйозний вогонь противника.

Зараз острів набув статусу "сірої зони". Росіяни намагаються відновити контроль над Зміїним, але поки що безуспішно - цей невеликий клаптик землі, оточений водою, ризикує стати "морською Чорнобаївкою".

Як повідомляв Главред, ЗСУ завдали удар по острову Зміїний, який тимчасово окупували російські військові. За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, всі військовослужбовці ЗС РФ, які перебували на острові під час нанесення удару ЗСУ, загинули.

24 травня в ГУР Міноборони повідомили, що в тимчасово окупований Севастополь звозять вбитих і поранених російських військових з острова Зміїний у Чорному морі. Із сорока зв'язківців Збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися лише вісім.

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