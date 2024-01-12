'2024 може стати переломним': Горбач зізнався, яке рішення Заходу завершить війну

Західних партнерів України стримує страх перед РФ та можливі кулуарні домовленості.

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2024 рік може стати переломним у війні в Україні, якщо західні партнери дозволять ЗСУ вражати цілі на території Росії. Використання високоточної далекобійної зброї може зупинити РФ у геноцидній війні та атаках по інфраструктурі України. Про це розповів політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач у ефірі "Еспресо".

"Західний світ має усвідомити і зрозуміти, що тільки паритет та можливість давати відповідь буде зупиняти росіян від їхньої геноцидної війни і враження цивільної інфраструктури України. Думаю, що 2024 рік може стати переломним у війні, коли американські, британські та інші західні партнери України приймуть для себе відповідне рішення", - сказав він.

За словами аналітика, ключовим аспектом є політична воля західних партнерів, які мають надати Україні можливості ефективно відповідати на російську агресію. Горбач вважає, що прийняття цього рішення дозволить завершити війну.

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"Повітряні удари Російською Федерацією по цивільній інфраструктурі України є передумовою для того, щоб озброїти Україну аналогічною зброю", - пояснив Горбач.

Аналітик наголошує, що наразі страх перед Росією та можливі обмеження, включені до кулуарних угод, стримують західних партнерів.

"Також могли бути кулуарні домовленості про незастосування такої зброї проти Росії. Однак, дві позиції можуть і повинні бути переглянуті. Усі передумови для цього склалися давно. Бракує лише політичної волі наших західних партнерів", - додав політичний аналітик.

Війна в Україні

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, що Україні складно просуватись на фронті через нестачу зброї та контроль росіянами у повітрі. Він зазначив, що при належній протиповітряній обороні можливо було б знищити російську авіацію.

Також президент України заявив, що на Україну не тиснуть західні партнери для замороження війни. Під час офіційного візиту до Литви він розповів, що не отримував таких сигналів і відмовився від ідеї припинення "справедливого захисту".

Як повідомляв Главред, на Харківському і Куп'янському напрямках не виявлено кардинального збільшення військового угруповання російських військ. Начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо підкреслив, що Україна контролює чисельний склад російських військ на Куп'янському напрямку і спостерігає за їхньою активністю.

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