РФ планує захопити Харків, Полтаву та Київ: ворог стягує війська до кордону

РФ прагне захопити Синьківку, щоб перейти до наступу на Куп'янськ, розповів Володимир Фітьо.

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Окупанти готуються до наступу / Колаж: Главред, Фото : mil.ru

Начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив про те, що на Харківському і Куп'янському напрямках кардинального збільшення угруповання військ армії РФ не спостерігається.

"Ми контролюємо чисельний склад військового угруповання російських військових на Куп'янському напрямку, бачимо їх кількість на північному кордоні недалеко від Харківщини, на Білгородщині", - підкреслив він в ефірі "Радіо Свобода".

Український офіцер пояснив, що РФ прагне захопити Синьківку, щоб перейти до наступу на Куп'янськ. Активність загарбників на цій ділянці фронту спостерігається ще з початку жовтня 2023 року.

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При цьому він пояснив, що раніше на Куп'янському напрямку був певний період затишшя, коли армія РФ накопичувала сили, а зараз відновила наступальні дії, проте з початку жовтня успіхів на даному напрямку немає.

"Так, є угруповання (російських військ - Ред.), яке на Куп'янському напрямку намагається атакувати. Тільки за минулу добу були відбиті на цьому напрямку дві ворожі атаки неподалік від Синьківки", - уточнив начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

При цьому він нагадав про те, що окупанти не відмовлялися від своїх планів по захопленню ключових міст України.

"Росіяни хочуть захопити і Харків, і Полтаву, і Київ, і всю Україну. Це їхні заяви, це їхні наміри", - додав Фітьо.

Війна в Україні

Раніше генерал ЗСУ назвав небезпечний напрямок. Противник продовжує наступати на кількох напрямках, попередив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Куп'янськ і Вугледар в небезпеці. Російські загарбники незабаром можуть організувати новий масований штурм українських позицій.

Як раніше повідомлялося, захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.

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