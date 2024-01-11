"Ми спробували і це спрацювало": Зеленський - про відсутність кроків на фронті

Стала відома причина, чому Україна не робить великих кроків на фронті.

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Зеленський про відсутність великих кроків на фронті / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський назвав причину, через яку Україна не може здійснювати широких дій на фронті і що цьому заважає. Про це стало відомо на конференції з журналістами Латвії, повідомляє Українська правда.

За словами Зеленського, ситуація на фронті в Україні дуже складна, Збройним силам не вистачає зброї, а росіяни контролюють повітря.

"Якби росіяни не контролювали повітря, а у нас була б достатня кількість систем протиповітряної оборони - ми б знищили їх авіацію. Ми спробували і це працює. Коли ти знищуєш їх у небі, ти йдеш вперед. Немає широких кроків вперед в України, тому що вони контролюють небо", - пояснив президент. відео дня

Також він додав, що російська армія руйнує міста, але не повністю, щоб люди звідти тікали, але при цьому боїться повторити геноцид у Бучі чи Маріуполі.

"Повністю зруйнувати місто вони не можуть, тому що вони дійсно бояться, що це буде ще однією Бучею. Ще одним геноцидом. Бо Буча - це був геноцид. І Маріуполь був геноцид. Зараз вони не хочуть так "помилятися". На їхню думку "помилятися". Це їх висловлювання. Тому ми розуміємо, що вони б'ють по містах для того, щоб люди бігли. Щоб після цього зруйнувати все і заходити", - додав президент.

Володимир Зеленський - останні новини

Нагадаємо, союзники передали українським військовим далекобійну зброю, якою вони за добу знищили 26 вертольотів. Також їм за раз збили 12 літаків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з представниками балтійських ЗМІ.

Крім іншого, президент України Володимир Зеленський розповів, чи може війна з країною-агресором Росією завершитися цього року і від чого це залежить. Він зазначив, що в першу чергу мова йде про переговори про вступ до Європейського Союзу.

Також, як повідомляв Главред, Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом заявив, що українські пенсіонери можуть залишитися без грошей, якщо Захід не надасть Україні фінансову допомогу.

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