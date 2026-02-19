Яким буде березень-2026 в Одесі: прогноз погоди на перший місяць весни

На одеситів і гостей міста чекають дощі на початку місяця і сонце - в кінці, прогнозують синоптики.

Весна в Одесі розпочнеться з опадів, а потім настане сонячна погода / Фото: УНІАН

Коротко:

Березень-2026 буде переважно теплим і сонячним

На початку місяця прогнозуються тривалі дощі

Попри загальне потепління, ночі залишаться прохолодними

У перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. Водночас без опадів у березні-2026 не обійдеться.

У першій декаді березня в Одесі буде досить тепло. Вдень температура повітря становитиме +5°C…+8°C. Вночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла — стовпчики термометрів показуватимуть -1°C…+2°C, передає vikna.tv.

Початок місяця виявиться багатим на опади. 3 березня, а також з 6 по 9 число прогнозуються тривалі дощі.

Всі інші дні першої декади березня будуть хмарними.

У другій декаді місяця (11-20 березня) денні температурні показники будуть стабільно триматися в діапазоні +5...+9°C. Вночі синоптики прогнозують досить холодну погоду. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +3°C.

Опадів в середині місяця буде мало. Лише 15 березня прогнозується невеликий дощ. В інші дні - сонячно або мінлива хмарність.

Кінець першого весняного місяця в Одесі обіцяє бути переважно теплим і сонячним. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +6°C…+8°C. Вночі повітря все ще залишатиметься прохолодним. Температура повітря становитиме 0°C…+3°C.

Прогноз погоди на березень 2026 / world-weather.ru

Яка буде погода в Одесі до кінця лютого

Як писав Главред, в кінці лютого в Одесі можна буде відчути наближення весни. Попри дощ 22 лютого, загальний тренд буде спрямований на потепління. З 23 числа денна температура буде впевнено триматися вище +10 °C.

Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими — від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C.

Погода в інших регіонах України

Погода в Україні 19 лютого буде сніжною та дощовою, повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили штормове попередження в більшості центральних і південних областях. Там очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях будуть сильні снігопади, хуртовина. На дорогах в Україні (крім південного сходу та Закарпаття) буде ожеледиця.

Погода в Тернопільській області 19 лютого буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів. Зокрема, завтра вітер буде південно-східного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря в області вночі складе -5...-10 градусів, а вдень очікується від -4 до +1 градуса.

Сьогодні на території Рівненської області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий сніг, а вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман та іній, що ускладнюватиме видимість.

