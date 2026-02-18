Невеликий 'плюс' на термометрі: на Тернопільщині скоро стане тепліше

На дорогах міста та області збережеться ожеледиця.

Погода в Тернопільській області / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні

Коли випаде невеликий сніг

Погода в Тернопільській області у четвер, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, завтра вітер буде південно – східного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря у області вночі становитиме -5…-10 градусів, а вдень очікується від -4 до +1 градуса.

У місті Тернопіль вночі температура опуститься до -7…-9 градусів, але вже вдень буде 0…-2 градуси.

Погода в Тернополі 20 лютого

У п’ятницю на Тернопільщині також буде хмарно. Вночі випаде невеликий сніг, але вдень істотних опадів не прогнозується. Температура вночі складатиме -5…-10 градусів, а вдень – 0…-5 градусів.

Синоптики додають, що з 19 по 23 лютого на дорогах міста та області збережеться ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Потепління в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вже 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.

За її словами, циклон, який нині зумовлює сніг та мокрий сніг, а на півдні дощ із налипанням мокрого снігу та хуртовинами, вже завтра, 19 лютого залишить територію України.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

