Невеликий 'плюс' на термометрі: на Тернопільщині скоро стане тепліше

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні
- Коли випаде невеликий сніг
Погода в Тернопільській області у четвер, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Зокрема, завтра вітер буде південно – східного напрямку, 5 – 10 м/с.
Температура повітря у області вночі становитиме -5…-10 градусів, а вдень очікується від -4 до +1 градуса.
У місті Тернопіль вночі температура опуститься до -7…-9 градусів, але вже вдень буде 0…-2 градуси.
Погода в Тернополі 20 лютого
У п’ятницю на Тернопільщині також буде хмарно. Вночі випаде невеликий сніг, але вдень істотних опадів не прогнозується. Температура вночі складатиме -5…-10 градусів, а вдень – 0…-5 градусів.
Синоптики додають, що з 19 по 23 лютого на дорогах міста та області збережеться ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
Потепління в Україні
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вже 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.
За її словами, циклон, який нині зумовлює сніг та мокрий сніг, а на півдні дощ із налипанням мокрого снігу та хуртовинами, вже завтра, 19 лютого залишить територію України.
