У Харкові оголошено II рівень небезпеки: яка погода в місті буде на вихідних

У Харкові 2 та 3 травня буде хмарно та холодно.

У суботу та неділю, 2 травня та 3 травня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, оголошено II рівень небезпеки. Про це повідомляють уРегіональному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, у суботу, 2 травня, у Харкові буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3°; вдень 10 – 15° тепла.

У неділю, 3 травня, у Харкові буде хмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі 2 травня в Харкові та області оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий. Вночі 2 травня очікуються: по області заморозки в повітрі 0 – 3°; по місту заморозки в повітрі 0 – 2°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 2 травня погода буде похмурою.

"Цього дня в Харкові хмар на небі не буде лише в передсвітанкові години, а з ранку і до самого вечора збережеться похмура погода. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 2,6 м/с. Температура повітря вдень 2 травня становитиме +1° ... +12°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 3 травня погода буде похмурою.

"Вдень у Харкові на деякий час небо затягнеться хмарами, але вечір очікується таким же ясним, як і ранок. Без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер північний, 0,8 м/с. Температура повітря вдень 3 травня становитиме +5° ... +14°.

Погода в Україні — останні новини за темою

Як повідомляв Главред, 1 травня погоду у Львівській області визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. Очікується холодна, але переважно суха погода з нічними заморозками.

Крім того, у перший день травня в Тернопільській області буде прохолодно. Вночі температура навіть опуститься до -3 градусів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Також протягом останнього дня поточного робочого тижня в Полтавській області очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів, але вдень місцями по області можливий невеликий дощ.

Читайте також:

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

