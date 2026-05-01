Пригріє до +25°: майже літня спека накриє Рівненщину, синоптики назвали дату

В перші дні травня на Рівненщину прийде довгоочікуване потепління.

Прогноз погоди у Рівному та області на 2-3 травня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5

У перші дні травня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. В область нарешті прийде довгоочікуване потепління з поступовим підвищенням температури до 20-25 градусів тепла.

Втім, уночі ще триматимуться заморозки, повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода у Рівному та області 2 травня

У суботу, 2 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Удень температура підвищиться до 11-16° тепла. Вночі на території області збережуться заморозки в повітрі 0…-3°. Це відповідає другому рівню небезпечності (помаранчевий). Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Попередження від синоптиків / Фото: Рівненський обласний центр з гідрометеорології

Погода 3 травня

У неділю, 3 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі температура коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-2°. Вдень повітря прогріється до 18-23 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с

Погода 4 травня

У понеділок, 4 травня, очікується суха погода з мінливою хмарністю. Уночі температура становитиме 5-10 градусів тепла,а вдень підніметься до 20-25 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Рівному та області на 2-4 травня / Фото: Рівненський обласний центр з гідрометеорології

Як повідомляв Главред, 1 травня погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується холодна, але переважно суха погода з нічними заморозками.

Крім того, у перший день травня в Тернопільській області буде прохолодно. Вночі температура навіть опуститься до -3 градусів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Також протягом останнього дня поточного робочого тижня на Полтавщині очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів, але вдень місцями по області можливий невеликий дощ.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

