Пригріє до +25°: майже літня спека накриє Рівненщину, синоптики назвали дату

У перші дні травня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. В область нарешті прийде довгоочікуване потепління з поступовим підвищенням температури до 20-25 градусів тепла.
Втім, уночі ще триматимуться заморозки, повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода у Рівному та області 2 травня
У суботу, 2 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Удень температура підвищиться до 11-16° тепла. Вночі на території області збережуться заморозки в повітрі 0…-3°. Це відповідає другому рівню небезпечності (помаранчевий). Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Погода 3 травня
У неділю, 3 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі температура коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-2°. Вдень повітря прогріється до 18-23 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с
Погода 4 травня
У понеділок, 4 травня, очікується суха погода з мінливою хмарністю. Уночі температура становитиме 5-10 градусів тепла,а вдень підніметься до 20-25 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Як повідомляв Главред, 1 травня погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується холодна, але переважно суха погода з нічними заморозками.
Крім того, у перший день травня в Тернопільській області буде прохолодно. Вночі температура навіть опуститься до -3 градусів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Також протягом останнього дня поточного робочого тижня на Полтавщині очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів, але вдень місцями по області можливий невеликий дощ.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
