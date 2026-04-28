Дощі та заморозки: яка погода буде в Харкові найближчими днями

Ви дізнаєтеся:
- Яка погода буде в Харкові 29 квітня
- Яка погода буде в Харкові 30 квітня
У найближчі дні в Харкові будуть дощі та заморозки. Про це повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.
Зокрема, у середу, 29 квітня, у Харківській області прогнозується хмарна погода. Вночі буде без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-3°, заморозки, вдень 8-13° тепла.
У Харкові вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі заморозки 0-2°, вдень 9-11° тепла.
У четвер, 30 квітня, у Харківській області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-3°, заморозки, вдень 8-13° тепла.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 29 квітня погода буде хмарною.
"Цього дня в Харкові хмар на небі не буде лише в передсвітанкові години, а з ранку і до самого вечора збережеться похмура погода. Без опадів", - йдеться в повідомленні.
Вітер західний, 3 м/с. Температура повітря вдень 29 квітня становитиме +1° ... +10°.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 30 квітня погода буде хмарною та дощовою.
"Чисте небо вдень сховається за хмарами, але до вечора погода в Харкові знову проясниться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до настання вечора", - йдеться в повідомленні.
Вітер північно-західний, 3 м/с. Температура повітря вдень 30 квітня становитиме +2° ... +9°.
Погода в Україні — останні новини
Главред раніше писав, що 29 квітня в Полтавській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями: вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ.
Крім того, на Львівщині 29 квітня погодні умови формуватиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується прохолодна, але в основному суха погода, вночі можливі заморозки.
Нагадуємо, що в Одеській області протягом найближчих п'яти діб істотних опадів не передбачається. Погода буде спокійною з мінливою хмарністю та помірним вітром, який переважно дутиме з півночі, хоча 28 квітня зміниться на південно-західний напрямок.
Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.
Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.
