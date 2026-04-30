Штормове попередження помаранчевого рівня: на Тернопільщині очікується негода

Вдень температура підніметься лише до +14 градусів.

Прогноз погоди в Тернопільській області на 1 травня / фото: pixabay

У перший день травня в Тернопільській області буде прохолодно. Вночі температура навіть опуститься до -3 градусів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, у п’ятницю, очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Вночі по області сильні заморозки в повітрі 0…-3 градуси, температура повітря вдень коливатиметься від +9 до +14 градусів.

У місті Тернопіль вночі також прогнозуються заморозки в повітрі 0…-2 градуси, а температура повітря вдень підніметься до +11…+13 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Синоптики також попередили, що через сильні заморозки, які будуть вночі та вранці, по всій області оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, 1 травня погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується холодна, але переважно суха погода з нічними заморозками.

Протягом останнього дня поточного робочого тижня на Полтавщині очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів, але вдень місцями по області можливий невеликий дощ.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич говорив, що після затяжної прохолоди та нічних заморозків Україна нарешті отримає відчутний ковток весняного тепла. Зокрема, уже на початку травня температура в окремих регіонах підніметься до +20…+22°, а погода стане стабільнішою.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

