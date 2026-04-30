Антициклон змінить погоду в Україні: коли буде по-справжньому тепло та сонячно

Погода в Україні у п’ятницю, 1 травня, буде холодною та дощовою. В деяких регіонах навіть можливі заморозки. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Антициклон на ім'я Winfried визначатиме у перший день травня переважно суху та дуже теплу погоду на значній частині території Європи. По північним, західним та східним локаціям континенту гулятимуть атмосферні фронти, які підкидатимуть дощі, десь іще з грозами", - йдеться у повідомленні.відео дня
За її словами, в Україні 1 травня вийде перехідним днем від холоду до довгоочікуваного тепла.
Так, температура вночі коливатиметься від +1 до +4 градусів, можливі заморозки. Денна температура повітря в п'ятницю становитиме +8…+11 градусів, на півдні та на північному заході +10…+13 градусів.
Синоптикиня додала, що дощі пройдуть місцями на півночі, у центрі та на сході України. На заході та півдні - без істотних опадів.
Погода в Києві
У Києві 1 травня місцями можливий невеликий дощ. Вдень температура повітря становитиме близько +10 градусів.
Коли в Україні потеплішає
Діденко наголосила, що на вихідних, 2-3 травня, в Україні відчутно потеплішає. У ці дні максимальна температура становитиме +12…+16 градусів, а на заході подекуди +18…+22 градуси.
"А початок наступного тижня подарує Україні розкішну погоду, по-справжньому теплу та сонячну", - підсумувала вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що 1-2 травня в Україні будуть заморозки до -3 градусів. Через це оголошено І та ІІ рівні небезпечності.
В Одесі та області у травні середня місячна температура передбачається на рівні 15,1° тепла. Місячна кількість опадів очікується на рівні 44 мм.
Також синоптики заявляли, що стійке потепління в Україні зазвичай починається у другій половині травня. Саме в цей період середньодобова температура стабільно перевищує +15 °C — це умовний кліматичний старт літа.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
