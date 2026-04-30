Сильні заморозки атакують Полтавщину: коли температура впаде до -6°С

Протягом останнього дня поточного робочого тижня на Полтавщині очікується мінлива хмарність. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.
Вночі 1 травня синоптики не прогнозують опадів, але вдень місцями по області можливий невеликий дощ. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.
Вночі очікуються заморозки в повітрі 0-3 градуси морозу, на ґрунті 1-6 градусів морозу. Але вже вдень температура по області підвищиться до 9-14 градусів тепла.
Погода в Полтаві 1 травня
У п'ятницю протягом усього дня у місті не прогнозують опадів. Вночі будуть заморозки в повітрі від 0 до 2 градусів морозу, на поверхні ґрунту - 2-4 градуси морозу. Вдень температура у Полтаві коливатиметься в межах 11-13 градусів тепла.
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Черкаській області 30 квітня залишатиметься під впливом "пірнаючих" циклонів, які зумовлюють прохолоду та заморозки.
Раніше стало відомо, що погода в Одесі в травні порадує теплом. Погода буде хмарною, але синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів.
Нещодавно синоптик спрогнозувала, що 2-3 травня температура повітря в Україні підвищиться до 11-16 градусів тепла. На Волині та Рівненщині потеплішає до +20 градусів. У ці дні заморозки відступлять.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
