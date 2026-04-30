Львівщину розігріє до +16: коли прийде справжнє потепління

На Львівщині оголошено високу, а місцями й надзвичайну пожежну небезпеку.

Прогноз погоди на Львівщині на 1 травня / Фото: pixabay.com

У п’ятницю, 1 травня, погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується холодна, але переважно суха погода з нічними заморозками. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області та Львова зберігається небезпека через сильні нічні заморозки. Вночі 1 травня очікується зниження температури до 0-5° морозу по області. Проте вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11-16° тепла.

Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

День в регіоні мине з мінливою хмарністю, проте без істотних опадів. Вітер буде північно-західним, помірним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Попри відносно спокійну погоду вдень, синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку. 1–2 травня на більшій частині Львівщини прогнозується висока (4-й клас), місцями надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Пожежна небезпека / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 1 травня

У Львові п'ятниця буде хмарною з проясненнями. Опадів протягом доби не передбачається.

Вночі у місті температура впаде до 1-3° нижче нуля. Вдень повітря прогріється до 13-15° тепла. Атмосферний тиск протягом дня буде слабо падати, а відносна вологість повітря зменшиться.

Як повідомляв Главред, в Одесі та області травень обіцяє бути теплим і відносно сухим. За прогнозом синоптиків, середня температура місяця становитиме близько +15°C, а опадів очікується близько 44 мм.

Також 1 травня в Україні збережеться прохолодна погода, місцями з дощами та нічними заморозками. За прогнозом синоптикині Наталія Діденко, температура вночі становитиме +1…+4°, вдень — +8…+11°, на півдні та північному заході до +13°.

Крім цього, 1 травня на Полтавщині очікується мінлива хмарність і прохолодна погода. Вночі опадів не прогнозують, удень місцями можливий невеликий дощ.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

