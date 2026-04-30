Дніпро виходить із "холодної зони": який день вікенду буде найтепліший

Вихідні пройдуть під знаком сухої погоди з поступовим потеплінням.

Опади на вихідних малоймовірні, погода переважно залишатиметься ясною

Коротко:

1–3 травня: сухо, прохолодно, без опадів

Вдень +10…+14°C, вночі +4…+7°C

Вітер слабкий до 3 м/с

У Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. За прогнозом синоптичного сервісу Sinoptik, після нічних заморозків наприкінці квітня температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.

1 травня: Прохолодний початок із мінливою хмарністю

У п’ятницю, у Дніпрі очікується прохолодна, але здебільшого ясна погода. Вночі температура повітря знижуватиметься до +4…+6°C, вранці становитиме близько +2…+7°C, а вдень підніметься до +10°C.

Увечері збережеться близько +9°C. Протягом дня небо буде переважно ясним, лише вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Ймовірність опадів залишатиметься низькою, вітер слабкий — до 3 м/с, атмосферний тиск стабільний у межах 752–754 мм рт. ст.

Погода в Дніпрі 1 травня / Фото: скріншот sinoptik

2 травня: Ясне небо та поступове потепління

У суботу, погода залишиться стабільною та більш комфортною. Вночі прогнозується близько +4°C, вранці — до +7°C, вдень температура підвищиться до +12°C, а ввечері триматиметься на рівні +11°C.

Протягом дня очікується ясне небо, лише ближче до вечора можливе незначне збільшення хмарності. Опади малоймовірні, вітер помірний — до 2,8 м/с, вологість повітря знижуватиметься у денні години, що створить відчуття більш сухої та приємної погоди.

Погода в Дніпрі 2 травня / Фото: скріншот sinoptik

3 травня: Найтепліший день вікенду

У неділю, температура продовжить зростати. Вночі очікується близько +7°C, вранці — до +10°C, вдень повітря прогріється до +14°C, а ввечері становитиме близько +12°C.

Ранок розпочнеться з ясного неба, однак у другій половині дня можливе збільшення хмарності, яка до вечора знову розсіється. Опади не прогнозуються, вітер залишатиметься слабким — до 3 м/с, а вологість повітря вдень знизиться до комфортних значень.

Погода в Дніпрі 3 травня / Фото: скріншот sinoptik

Як повідомляв Главред, 1 травня погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується холодна, але переважно суха погода з нічними заморозками.

Крім того, у перший день травня в Тернопільській області буде прохолодно. Вночі температура навіть опуститься до -3 градусів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Також протягом останнього дня поточного робочого тижня на Полтавщині очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів, але вдень місцями по області можливий невеликий дощ.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

