У лютому прийде квітень: якою буде погода в Одесі в останній місяць зими

Періоди весняного потепління будуть чергуватися з нічними заморозками.

Потепління в лютому буде різким і коротким / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які дні будуть найхолоднішими в лютому

Коли в Одесу прийде потепління

Погода в Україні в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Початок місяця в Одесі пройде під впливом помірних повітряних мас. 1 і 2 числа температура повітря підніметься до +5...+7 °C вдень і +1...+2 °C вночі. Однак вже з 4 лютого в місто прийдуть опади у вигляді дощу, передає vikna.tv.

7 лютого можливий мокрий сніг з дощем, а температура повітря знизиться до +2 °C.

Завершиться перша декада місяця поступовим похолоданням — 10 лютого стовпчики термометрів покажуть мінімальні +1 °C вдень і до -2 °C вночі.

У другій декаді місяця з 11 по 20 число синоптики прогнозують весняне потепління. Потепління буде різким і коротким.

З 11 по 14 лютого температура повітря коливатиметься в межах +11...+13 °C, а небо буде хмарним з проясненнями.

Однак з 15 лютого пройдуть дощі, після яких настане чергова хвиля похолодання. 17 і 18 лютого стануть найхолоднішими днями цього періоду — вдень стовпчики термометрів покажуть всього +1 °C. Ближче до 20 числа температура почне повільно зростати, стабілізувавшись на позначці +4 °C.

Наприкінці лютого в Одесі можна буде відчути наближення весни. Попри дощ 22 лютого, загальний тренд буде спрямований на потепління. З 23 числа денна температура буде впевнено триматися вище +10 °C.

Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими — від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C.

