Мороз із сюрпризами: якою буде погода на Житомирщині до кінця тижня

Дар'я Пшеничник
14 січня 2026, 10:58
У цей період регіон перебуватиме під впливом антициклону та зон атмосферних фронтів.
Житомир погода
Яка погода буде в Житомирській області / Колаж: Главред, фото: Мій Житомир/Telegram

Головне:

  • На Житомирщині 14–18 січня очікуються сильні морози, сніг та тривала ожеледиця
  • 15 січня регіон накриє теплий фронт із помірним снігом, після чого морози знову посиляться
  • Дорожня ситуація залишатиметься небезпечною протягом усього періоду

Жителів Житомирської області чекає справжня зимова погода: з 14 по 18 січня регіон опиниться під впливом антициклону та атмосферних фронтів, що принесуть різкі морози, періодичний сніг і тривалу ожеледицю. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення обласного гідрометцентру Катерина Ткачук, зазначає Суспільне.

За її словами, тиждень буде типовим для середини зими — зі стабільними морозами та складними дорожніми умовами.

14 січня: сухо, морозно, слизько

  • Початок тижня пройде під впливом гребеня антициклону.
  • Опадів не очікується, місцями можливий туман.
  • Температура вночі опускатиметься до -15…-20°C, вдень триматиметься на рівні -10…-15°C.
  • На дорогах — ожеледиця.

15–16 січня: теплий фронт і сніг

  • У другій половині тижня з заходу підійде теплий фронт.
  • 15 січня прогнозують хмарність і помірний сніг, який подекуди збільшить сніговий покрив.
  • Морози послабшають: вночі -12…-17°C, вдень -8…-13°C.
  • 16 січня — без істотних опадів, але холод збережеться.

17–18 січня: повернення сильних морозів

  • Наприкінці періоду погода знову стабілізується, але стане холоднішою.
  • Вночі температура знову падатиме до -15…-20°C, вдень — до -10…-15°C.
  • Східний вітер 5–10 м/с посилюватиме відчуття холоду.
  • Ожеледиця залишатиметься головною небезпекою на дорогах.

Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути максимально уважними, адже слизькі ділянки триматимуться протягом усього періоду похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що Житомирська область входить у період стійкого похолодання: з 13 по 16 січня температура повітря опускатиметься до –20°, а більшість днів мине без опадів. Лише у четвер очікується помірний сніг.

Раніше зазначалося, що у середу, 14 січня, з ранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг.

Синоптики також попереджали, що в Тернопільській області місцями можливі хуртовини.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

погода Житомирська область Погода в Україні новости Житомира Погода в Житомирі Погода Житомирська область
