Мороз із сюрпризами: якою буде погода на Житомирщині до кінця тижня

Головне:
- На Житомирщині 14–18 січня очікуються сильні морози, сніг та тривала ожеледиця
- 15 січня регіон накриє теплий фронт із помірним снігом, після чого морози знову посиляться
- Дорожня ситуація залишатиметься небезпечною протягом усього періоду
Жителів Житомирської області чекає справжня зимова погода: з 14 по 18 січня регіон опиниться під впливом антициклону та атмосферних фронтів, що принесуть різкі морози, періодичний сніг і тривалу ожеледицю. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення обласного гідрометцентру Катерина Ткачук, зазначає Суспільне.
За її словами, тиждень буде типовим для середини зими — зі стабільними морозами та складними дорожніми умовами.
14 січня: сухо, морозно, слизько
- Початок тижня пройде під впливом гребеня антициклону.
- Опадів не очікується, місцями можливий туман.
- Температура вночі опускатиметься до -15…-20°C, вдень триматиметься на рівні -10…-15°C.
- На дорогах — ожеледиця.
15–16 січня: теплий фронт і сніг
- У другій половині тижня з заходу підійде теплий фронт.
- 15 січня прогнозують хмарність і помірний сніг, який подекуди збільшить сніговий покрив.
- Морози послабшають: вночі -12…-17°C, вдень -8…-13°C.
- 16 січня — без істотних опадів, але холод збережеться.
17–18 січня: повернення сильних морозів
- Наприкінці періоду погода знову стабілізується, але стане холоднішою.
- Вночі температура знову падатиме до -15…-20°C, вдень — до -10…-15°C.
- Східний вітер 5–10 м/с посилюватиме відчуття холоду.
- Ожеледиця залишатиметься головною небезпекою на дорогах.
Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути максимально уважними, адже слизькі ділянки триматимуться протягом усього періоду похолодання.
Погода в Україні - останні новини
Раніше Главред розповідав, що Житомирська область входить у період стійкого похолодання: з 13 по 16 січня температура повітря опускатиметься до –20°, а більшість днів мине без опадів. Лише у четвер очікується помірний сніг.
Раніше зазначалося, що у середу, 14 січня, з ранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг.
Синоптики також попереджали, що в Тернопільській області місцями можливі хуртовини.
Рекомендуємо також прочитати:
- В Україні розбушується циклон: названо області, куди прийде справжній холод
- Сніг та -20 градусів: синоптик сказала, скільки протримаються суворі морози
- Морози та обстріли в Харкові: що доручив створити Терехов у місті
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред