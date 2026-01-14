Мороз із сюрпризами: якою буде погода на Житомирщині до кінця тижня

У цей період регіон перебуватиме під впливом антициклону та зон атмосферних фронтів.

https://glavred.net/synoptic/moroz-s-syurprizami-kakaya-budet-pogoda-v-zhitomirskoy-oblasti-do-konca-nedeli-10732118.html Посилання скопійоване

Яка погода буде в Житомирській області / Колаж: Главред, фото: Мій Житомир/Telegram

Головне:

На Житомирщині 14–18 січня очікуються сильні морози, сніг та тривала ожеледиця

15 січня регіон накриє теплий фронт із помірним снігом, після чого морози знову посиляться

Дорожня ситуація залишатиметься небезпечною протягом усього періоду

Жителів Житомирської області чекає справжня зимова погода: з 14 по 18 січня регіон опиниться під впливом антициклону та атмосферних фронтів, що принесуть різкі морози, періодичний сніг і тривалу ожеледицю. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення обласного гідрометцентру Катерина Ткачук, зазначає Суспільне.

За її словами, тиждень буде типовим для середини зими — зі стабільними морозами та складними дорожніми умовами.

відео дня

14 січня: сухо, морозно, слизько

Початок тижня пройде під впливом гребеня антициклону.

Опадів не очікується, місцями можливий туман.

Температура вночі опускатиметься до -15…-20°C, вдень триматиметься на рівні -10…-15°C.

На дорогах — ожеледиця.

15–16 січня: теплий фронт і сніг

У другій половині тижня з заходу підійде теплий фронт.

15 січня прогнозують хмарність і помірний сніг, який подекуди збільшить сніговий покрив.

Морози послабшають: вночі -12…-17°C, вдень -8…-13°C.

16 січня — без істотних опадів, але холод збережеться.

17–18 січня: повернення сильних морозів

Наприкінці періоду погода знову стабілізується, але стане холоднішою.

Вночі температура знову падатиме до -15…-20°C, вдень — до -10…-15°C.

Східний вітер 5–10 м/с посилюватиме відчуття холоду.

Ожеледиця залишатиметься головною небезпекою на дорогах.

Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути максимально уважними, адже слизькі ділянки триматимуться протягом усього періоду похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що Житомирська область входить у період стійкого похолодання: з 13 по 16 січня температура повітря опускатиметься до –20°, а більшість днів мине без опадів. Лише у четвер очікується помірний сніг.

Раніше зазначалося, що у середу, 14 січня, з ранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг.

Синоптики також попереджали, що в Тернопільській області місцями можливі хуртовини.

Рекомендуємо також прочитати:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред