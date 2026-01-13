Морози та обстріли в Харкові: що доручив створити Терехов у місті

У Харкові відбулося засідання міського штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.

У Харкові протягом усього дня протримається хмарна погода / колаж: Главред, фото: t.me/citykharkivua

У Харкові протягом усього дня протримається хмарна погода

Мер Харкова доручив створити спецштаби в кожному районі міста

У вівторок, 13 січня, погода в Харкові буде хмарною. Синоптики прогнозують дрібний сніг.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня погода буде хмарною.

"У Харкові протягом усього дня протримається хмарна погода. Вранці йшов дрібний сніг, але він незабаром закінчився і більше в цей день не очікується", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 2, 1 м/с.

Температура повітря після обіду буде -11...- 9 градусів. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть - 12 градусів.

Фото: Sinoptik.ua

Напередодні, 12 січня, в Харкові відбулося засідання міського штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. Головні питання - проходження періоду морозів і готовності служб до можливих викликів, пов'язаних з низькими температурами і загрозою ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.

У прес-службі міськради розповіли, що мер Ігор Терехов доручив створити подібні штаби в кожному районі Харкова. За його словами, це дозволить активніше і результативніше реагувати на виклики, пов'язані з морозами і обстрілами.

Також міський голова наголосив на необхідності максимальної взаємодії з бізнесом у питаннях підтримки міста в складний період.

"Ви як голови районів і керівники штабів повинні чути бізнес і його ініціативи. Бізнес – це теж харків'яни, вони так само хочуть допомагати. Тому якщо хтось із підприємців готовий підтримати пункти обігріву, надати матеріальну допомогу або ресурси – приймайте ці пропозиції і йдіть назустріч. І так само оперативно вирішуйте всі проблеми бізнесу, які можуть виникати через ворожі обстріли і холод в ці дні", - звернувся Терехов.

Крім того, головам районних штабів поставили завдання підтримувати активну комунікацію з колегами з інших міст і районів. Зокрема, надавати всю можливу інформаційну допомогу тим, хто звертається, і одночасно збирати та аналізувати практики інших регіонів.

Також мер провів кілька розмов зі своїми колегами з інших міст України. Він поділився харківським досвідом швидкого подолання енергетичних та інших криз, які можуть виникати в морозні дні і пов'язані з ворожими обстрілами.

Погода в Україні взимку

Завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух раніше говорила, що середня температура взимку в Україні прогнозується на 3-4 градуси вище норми.

За її словами, січень буде найхолоднішим зимовим місяцем в Україні.

"У січні підвищується ймовірність вторгнення арктичного холоду, що є типовим для цього місяця. Аналогічно - і лютий", - зазначила метеоролог.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні у вівторок, 13 січня, буде антициклонічною. Суворі морози ще триматимуться. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Крім того, Наталія Діденко також повідомляла, що морози в Україні триватимуть і надалі. За її прогнозом, послаблення будуть, але це не припинення морозів.

Начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що з 12 січня в Черкаській області стане прохолодніше. Атмосферні фронти південних циклонів періодично приноситимуть невеликий сніг, а на автодорогах зберігатиметься ожеледиця.

Про особу: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович — український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року по 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

