Сніг, ожеледиця та морози: якою буде погода в Одесі до кінця тижня

Погода в Україні в більшості регіонів залишається холодною. У четвер, 15 січня, температура повітря в більшості областей становитиме від -4 до -9 градусів, на півночі -9...-14 градусів. Водночас в Одесі та області сьогодні значно тепліше.
Яка буде погода в Одесі сьогодні - пише Главред.
Погода в Одесі 15 січня
Сьогодні в Одесі буде хмарно. Синоптики прогнозують помірний сніг.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря в Одесі вдень триматиметься в межах 1-3° морозу.
В Одеській області також очікується хмарна погода з опадами переважно у вигляді снігу. Впродовж доби на території області прогнозують помірні опади, вранці в південних районах можливе налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом вдень на північний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень становитиме 1-6° морозу, на півдні — до 2° тепла.
Синоптики Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів прогнозують, що сьогодні вздовж узбережжя Одеської області очікується помірний сніг, видимість 1-2 км.
Вітер південно-західний, вдень — північно-східний 6-11 м/с. Хвилювання моря — легке. У лиманах — тонкий лід.
Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; температура морської води 3-4°.
На автодорогах області місцями видимість під час снігу 500-1000 м, місцями - ожеледиця.
Погода в Одесі та області 16 січня 2026
За прогнозом Укргідрометцентру, в п'ятницю в Одесі вночі буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря опуститься до -10°...-12°C. Вітер північний, 3-8 м/с.
Вдень буде хмарно з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть -7°…-5°C. Вітер північний, 5-10 м/с.
Яка буде погода в інших регіонах України - прогнози синоптиків
Як писав Главред, на жителів Житомирської області чекає справжня зимова погода: з 14 по 18 січня регіон опиниться під впливом антициклону і атмосферних фронтів, які принесуть різкі морози, періодичний сніг і тривалу ожеледицю. Як розповіла начальник відділу гідрометеозабезпечення обласного гідрометцентру Катерина Ткачук, тиждень буде типовим для середини зими - зі стабільними морозами і складними дорожніми умовами.
Тим часом завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух раніше говорила, що середня температура взимку в Україні прогнозується на 3-4 градуси вище норми.
За її словами, січень буде найхолоднішим зимовим місяцем в Україні.
"У січні підвищується ймовірність вторгнення арктичного холоду, що є типовим для цього місяця. Аналогічно - і лютий", - зазначила метеоролог.
Про персону: Віра Балабух
Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.
