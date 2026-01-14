Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

Синоптикиня наголосила, що 15 січня – це середина зими.

Погода в Україні 15 січня / фото: pixabay

Погода в Україні у четвер, 15 січня, буде морозною та зі снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Вона підкреслила, що вже завтра, 15 січня, середина зими.

"Спуск із зимової вершини у весняну долину буде на початках морозним", - йдеться у повідомленні.

За її словами, вночі 15 січня очікується -12…-18 градусів, на півночі до -20 градусів. Однак впродовж дня температура повітря в більшості областей становитиме -4…-9 градусів, на півночі -9…-14 градусів.

Водночас, у західних областях очікується -3…-8 градусів, а ось на Львівщині, Івано-Франківщині та на Закарпатті навіть 0…-2 градуси.

Також місцями буде сніг, лише у північних областях та в центрі - без істотних опадів.

Погода 15 січня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 15 січня опади малоймовірні. Вночі прогнозується -16…-18 градусів, а завтра вдень -10…-12 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

"Морози домінуватимуть найближчим часом, не вилазимо із подвійних штанів, светрів, шкарпеток та термобілизни", - підсумувала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли очікується пік морозів в Україні

Синоптики MkWeather раніше повідомляли, що зима в Україні буде досить непередбачувана.

Вони попереджали, що у січні очікується поступове зниження температури, яке перейде в справжні арктичні морози.

"Саме січень і лютий можуть принести рясні снігопади та стійкий сніговий покрив. Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України", - додали синоптики.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, жителів Житомирської області чекає справжня зимова погода: з 14 по 18 січня регіон опиниться під впливом антициклону та атмосферних фронтів, що принесуть різкі морози, періодичний сніг і тривалу ожеледицю.

Синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що 15 та 16 січня морози в Україні стануть слабшими. Однак через кілька днів вони знову посиляться.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

