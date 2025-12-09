Рус
Люті морози чи аномальне тепло: якою буде зима в Україні

Маріна Фурман
9 грудня 2025, 14:20оновлено 9 грудня, 14:58
Метеоролог здивувала прогнозом на зиму.
погода, зима, кот
Прогноз погоди на зиму 2025-2026 / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде зима 2025-2026 в Україні
  • Які сюрпризи українцям "приготував" січень та лютий

Зима 2025-2026 в Україні очікується не надто холодною, а середня температура повітря буде вищою, ніж зазвичай. Про це розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту у коментарі УНІАН.

За її словами, наразі середня температура взимку в Україні прогнозується на 3-4 градуси вищою за норму.

"Середня за зиму температура стала ще вищою, ніж давали попередні розрахунки", - сказала Балабух.

Вона додає, що така погодна аномалія здебільшого спричинена надто теплим груднем, який за своїми показниками більше нагадує листопад.

У західних і північних регіонах України відхилення можуть досягати +4°C і навіть перевищувати цю позначку.

"І практично така дуже висока температура зберігається перші дві декади. Потім і надалі йдуть додатні аномалії, але вони вже будуть значно меншими", - розповіла Балабух.

Якою буде погода в січні та лютому

Січень - найхолодніший зимовий місяць в Україні, нагадала Балабух.

"Він може бути десь на 1-2 градуси тепліший за кліматичну норму", - сказала вона і додала, що середня за місяць температура повітря може коливатися від 1-2 градусів тепла на півдні до -3 і нижче - у північних та північно-східних областях. Водночас у січні підвищується імовірність затоків арктичного холоду, що є типовим для цього місяця. "Аналогічно - і лютий", - зауважила метеорологиня.

Про персону: Віра Балабух

Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Віра Балабух погода в Києві
