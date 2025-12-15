Дощ та сніг нарешті відступлять: коли в Україну прийде сонячна та тепла погода

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у вівторок
- Чи можливі завтра істотні опади
Погода в Україні у вівторок, 16 грудня, буде без дощів та снігу. Вологість підвищуватимуть лише тумани. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, антициклон на ім'я Frieda блокуватиме завтра опади у будь-якому вигляді. Водночас, у західних областях ймовірні сонячні прояснення.
"Найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди, істотні опади малоймовірні", - наголосила вона.
Діденко говорить, що протягом дня у більшості областей України очікується +4…+7 градусів, у східних областях, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині від -1 до +2 градусів.
"Холоду не видно, вночі можуть бути кволенькі "мінуси", проте у денні години температура повітря коливатиметься в межах +3…+7 градусів", - прогнозує синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 16 грудня також буде без опадів. Найближчої ночі температура очікується до +2 градусів, а вдень до +5 градусів.
Погода в Україні взимку
В MkWeathe говорили, що зима 2025-2026 в Україні буде рекордно холодною.
Зокрема, синоптики прогнозують сильні морози та багато снігу.
"У грудні переважатиме волога та штормова погода, а в лютому прийдуть рекордні морози та потужні бурі", - йдеться в заяві.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко раніше говорила, що з 15 грудня в Україні очікується потепління. За попередніми прогнозами, з 21-го грудня знову похолоднішає.
Метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що на початку тижня в Україні очікуються мокрий сніг та дощ переважно на Лівобережжі. Також місцями можливий туман та ожеледиця.
