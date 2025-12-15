Дощ та сніг нарешті відступлять: коли в Україну прийде сонячна та тепла погода

Синоптикиня попередила, що вночі можуть бути кволенькі "мінуси".

https://glavred.net/synoptic/dozhd-i-sneg-nakonec-otstupyat-kogda-v-ukrainu-pridet-solnechnaya-i-teplaya-pogoda-10724234.html Посилання скопійоване

В Україну прийде потепління / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у вівторок

Чи можливі завтра істотні опади

Погода в Україні у вівторок, 16 грудня, буде без дощів та снігу. Вологість підвищуватимуть лише тумани. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, антициклон на ім'я Frieda блокуватиме завтра опади у будь-якому вигляді. Водночас, у західних областях ймовірні сонячні прояснення.

відео дня

"Найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди, істотні опади малоймовірні", - наголосила вона.

Антициклон / фото: t.me/PohodaNatalka

Діденко говорить, що протягом дня у більшості областей України очікується +4…+7 градусів, у східних областях, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині від -1 до +2 градусів.

"Холоду не видно, вночі можуть бути кволенькі "мінуси", проте у денні години температура повітря коливатиметься в межах +3…+7 градусів", - прогнозує синоптикиня.

Погода 16 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 16 грудня також буде без опадів. Найближчої ночі температура очікується до +2 градусів, а вдень до +5 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні взимку

В MkWeathe говорили, що зима 2025-2026 в Україні буде рекордно холодною.

Зокрема, синоптики прогнозують сильні морози та багато снігу.

"У грудні переважатиме волога та штормова погода, а в лютому прийдуть рекордні морози та потужні бурі", - йдеться в заяві.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко раніше говорила, що з 15 грудня в Україні очікується потепління. За попередніми прогнозами, з 21-го грудня знову похолоднішає.

Метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що на початку тижня в Україні очікуються мокрий сніг та дощ переважно на Лівобережжі. Також місцями можливий туман та ожеледиця.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред