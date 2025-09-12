Температура впаде до +7: де в Україні різко похолоднішає і підуть дощі

В Україні пануватиме малохмарна та здебільшого суха погода завдяки впливу потужного антициклону, який охопив значну частину Східної Європи.

Україна опинилася в обіймах антициклону / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода 13 і 14 вересня

Де можливі локальні дощі та грози

В яких областях прогнозуються прохолодні ночі

Погода в Україні на вихідних буде спокійною та сонячною завдяки впливу потужного антициклону, який охопив більшу частину Східної Європи. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозом, 13 та 14 вересня майже в усіх регіонах країни переважатиме сонячна та спокійна погода з комфортними температурними показниками. Водночас у нічний час на півночі та сході буде досить прохолодно, а в західних областях у неділю очікуються локальні дощі з грозами.

Вітер очікується переважно східного та південно-східного напрямку, у західних та південних областях з поривами. В нічний і ранковий час місцями можливі тумани, особливо у низинах та поблизу водойм.

Погода в Україні 13 вересня

У суботу, 13 вересня, у західних регіонах істотних опадів не прогнозується. Вночі та вранці можливі тумани, вдень повітря прогріється до +19…+24 градусів, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +26 °С. Уночі температура становитиме +9…+14 °С. Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с, а вдень південно-східний, 5 - 10 м/с.

На півночі країни збережеться малохмарна погода, без дощів. Вітер південно-східний, помірний. Нічна температура буде в межах +7…+12 °С, удень - +20…+25 °С.

У центральних областях теж без опадів. У нічні та ранкові години місцями можливий туман. Вночі очікується +8…+13 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °С.

На півдні та в Криму встановиться тепла та сонячна погода. Вітер буде східний, 7 - 12 м/с.. Температура вночі коливатиметься від +12 до +17 °С, вдень досягне +23…+28 °С.

У східних областях день мине сухо та малохмарно. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Нічна температура складе лише +4…+9 °С, вдень очікується +19…+24 °С.

Погода в Україні 13 вересня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 14 вересня

У неділю, 13 вересня, у західних областях вдень також буде сухо, однак увечері на Львівщині та Закарпатті можливі короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці подекуди тумани. Температура вночі +9…+14 °С, вдень +22…+27 °С. Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с, а вдень місцями можливі пориви, 15 - 20 м/с.

У північних регіонах утримається суха та малохмарна погода. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, удень +22…+27 °С. Вітер буде південно-східним, 5 - 10 м/с.

У центральних областях продовжиться період сонячної та теплої погоди. Опадів не передбачається. Вночі температура становитиме +8…+13 °С, удень +23…+28 °С. Вітер очікується східного напрямку, 5 - 10 м/с.

На півдні України та у Криму буде тепло та сухо. Вітер східний, подекуди з поривами до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +12…+17 °С, а вдень повітря прогріється до +22…+27 °С.

У східних областях погода залишатиметься сухою та малохмарною. Вночі температура становитиме +6…+11 °С, вдень +23…+28 °С.

Погода в Україні 14 вересня / Фото: скріншот meteoprog.com

Якою буде погода восени

В інтерв’ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін поділився прогнозом щодо початку вересня та загалом осінньої погоди в Україні. За його словами, у першу декаду вересня в більшості областей очікується суха погода з комфортними температурами.

"Осінь буде теплою. За моїм прогнозом, кліматичне літо закінчиться аж в середині жовтня в Україні. 1,5 місяця осені буде теплим. Погода буде схоже більш на літню, ніж осінню, та супроводжуватиметься комфортними температурами", - зазначив він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 вересня в Україні очікується дощова та грозова погода, місцями з туманами. У західних і частині центральних областей температура вдень становитиме +16…+19 °С, тоді як на півдні та сході повітря прогріється до +24…+28 °С.

Також синоптикиня Наталія Діденко зазначає, що з 11 вересня дощів в Україні буде небагато, а денна температура триматиметься вище +20°.

Крім цього, 8 вересня Києвом та областю пронісся потужний шторм: зливи затопили дороги, підземні переходи та магазини. На Київщині блискавка влучила в будівлі у селі Хотянівка, спричинивши пожежу.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

