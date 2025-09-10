Рус
Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

Марія Николишин
10 вересня 2025, 11:12
1258
Синоптикиня наголосила, що надалі дощів в Україні буде мало.
Прогноз погоди на 11 вересня / фото: УНІАН
Прогноз погоди на 11 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у четвер
  • Де можуть випасти сильні дощі

Погода в Україні завтра, 11 вересня, буде сухою з мінливою хмарністю та сонцем. Більшість території країни перебуватиме серед справжньої красивої ранньої осені. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Вона додала, що атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду лише в західних областях України.

відео дня

"Дощі подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути сильними. Температура повітря становитиме +17…+22 градуси", - йдеться у повідомленні.

Водночас, температура повітря в більшості областей становитиме протягом дня +23…+28 градусів.

Погода в Україні 11 вересня / фото: meteoprog
Погода в Україні 11 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві у четвер дощ не очікується, переважатиме сонячна погода. Вдень повітря прогріється до +24 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog
Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко також наголосила, що надалі дощів в Україні буде мало, вони можливі лише на крайньому заході. А температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Україні до 14 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що після 10 вересня, через розвиток потужного та малорухомого антициклону, опади покинуть територію України.

За його словами, упродовж поточного тижня у всіх областях буде переважно тепло.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 10 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у південних областях.

Синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що 10 вересня в Україні очікується нетиповий розподіл тепла. Найхолоднішими регіонами стануть південь країни та Закарпаття.

Крім того, 8 вересня в Києві та області сильно погіршилася погода. Регіоном пронісся справжній шторм. Через сильні дощі столицю буквально почало затоплювати.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко новини України Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
22:33

