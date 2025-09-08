Рус
Води по коліно, все заливає стрімкими потоками: Київ накрив сильний шторм

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2025, 19:41оновлено 8 вересня, 21:19
Через негоду на дорогах серйозно ускладнено рух транспорту.
негода в Києві
Київ накрив сильний шторм / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • Київ накрила жорстка негода
  • Столицю заливало сильним дощем
  • Внаслідок негоди дороги, підземні переходи залило водою

Погода в Києві та області сильно погіршилася. Регіоном пронісся справжній шторм. Через сильні дощі столицю буквально почало затоплювати. Відео вже розлетілися в Мережі.

На кадрах видно сильні потоки води на дорогах. Заливати почало не тільки дороги, а й підземні переходи та навіть супермаркети.

відео дня

Дивіться відео про негоду в Києві:

негода в Києві
Київ накрив сильний шторм / фото: скріншот

У патрульній поліції зазначили, що внаслідок негоди на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака було ускладнено рух транспорту.

"На місці працюють усі відповідні служби. Тож врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - йшлося в повідомленні.

Згодом рух транспорту відновили.

Також стало відомо, що на Київщині під час негоди блискавка поцілила по будівлях у селі Хотянівка. Там здійнялася потужна пожежа. На місце вже приїхали рятувальники. Наразі невідомо, які обсяги пошкоджень та чи є постраждалі.

Дивіться відео про негоду в Києві:

негода в Києві
Київ накрив сильний шторм / фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою і грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

