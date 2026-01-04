Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання

Руслана Заклінська
4 січня 2026, 11:44
1655
Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що перехід від майже весняного тепла до лютих морозів.
Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання
Погода в Україні з 5 по 11 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні з 5 по 11 січня
  • Коли можливий туман та ожеледиця на дорогах
  • Де та коли очікується аномально тепла погода

Погода в Україні з 5 по 11 січня відзначиться температурними контрастами, рясними опадами у вигляді дощу та снігу та рвучким вітром. Через активізацію циклонів у районі Балкан та акваторії Чорного моря північ потерпатиме від тріскучих морозів, південь насолоджуватиметься майже квітневим теплом. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Погода у понеділок, 5 січня

У понеділок, 5 січня, в Україні очікується мінлива погода з опадами та температурними контрастами. Вночі мокрий сніг та дощ пройдуть на півдні країни, у Приазов'ї та на Донбасі. Вдень нестійка волога погода пошириться на більшість областей, окрім північно-західних. Місцями можливий туман та ожеледиця на дорогах.

відео дня

Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний/південно-східний, 3-8 м/с. Ніч на заході та півночі буде суворою - стовпчики термометрів опуститься до -10...-15 °C. Водночас на решті території очікується від -5 до +2 °C, а в Криму до +8 °C. У північних областях вдень утримається мороз -3...-8 °C, тоді як на півдні повітря прогріється до 0...+5 °C.

Погода в Україні 5 січня
Погода в Україні 5 січня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у вівторок, 6 січня

У вівторок, 6 січня, малорухомий теплий фронт із півдня принесе опади у вигляді снігу, що місцями переходять у дощ на більшій частині країни. Очікується ожеледь та туман, на дорогах (крім півдня) слизько.

Вітер вночі східний, 5–10 м/с, вдень змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі на півночі та заході України становитиме -5…-10 °C, у інших регіонах буде -2…+5 °C, а у Криму +11…+13 °C. У північних та західних областях вдень температура становитиме 0…-5 °C, а на решті території - 0…+7 °C.

Погода в Україні 6 січня
Погода в Україні 6 січня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у середу, 7 січня

У середу, 7 січня, по всій країні триватиме нестійка та волога погода. На Правобережжі опади переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу, на Лівобережжі переважно дощ. У Карпатах, на Закарпатті, Криму та Приазов'ї місцями значні опади. Також місцями можливий туман та ожеледиця на дорогах.

Захід і північ триматимуться в мінусовій зоні: -4...-9 °C вночі та -1...-6 °C вдень. У центрі, на сході та півдні протягом доби стабільні 0…+7 °C. На Одещині та в Криму до +11 °C.

Погода в Україні 7 січня
Погода в Україні 7 січня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у четвер, 8 січня

У четвер, 8 січн, під впливом південного циклону очікуються опади по всій Україні переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. У центральних та південних областях можливі грози.

На Лівобережжі вітер посилиться до 15-20 м/с на Лівобережжі. На заході похолодає до -1...-7 °C протягом доби. Решта регіонів купатиметься у теплі: 0...+7 °C, а на півдні, сході та місцями у центрі - аномальні +8...+11 °C.

Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання
Температура у світі / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у п'ятницю, 9 січня

У п'ятницю, 9 січня, циклон почне відходити, пропускаючи в Україну холодне повітря. Дощі почнуть масово переходити у сніг. Подекуди опади будуть значними.

Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. У більшості областей температура повітря сановитиме -2...-10 °C, а на північному заході місцями до -11...-14 °C. Тепло затримається лише на південному сході (0…+5 °C).

Погода у суботу, 10 січня

У суботу, 10 січня, очікується холодна погода, місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.

Ніч в Україні буде дуже холодною: -9...-14 °C, а у північних та західних областях - люті -15...-19 °C. Вдень по країні -6...-11 °C, а у Криму 0...-5 °С.

Погода у неділю, 11 січня

На більшій частині України у неділю, 11 січня, пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця та сніговий накат.

Вітер на території країни буде західним/південно-західним з швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі опуститься до -9…-14 °C, у західних та північних областях місцями -15…-20 °C. Денна температура в Україні буде -6…-11 °C, а у Криму та Приазов'ї близько 0 °C.

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, 4 січня в Україні очікується холодна погода з хмарністю. У північних, східних та центральних областях прогнозують мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледицю.

Також синоптик Наталія Діденко попередила, що на вихідних в Україні погода буде нестійкою. У Києві переважатиме хмарна погода, невеликий сніг можливий лише ввечері 4 січня.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні 3-4 січня буде мінливою. Найтепліше буде на півдні та в Криму, на дорогах - слизько.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на тиждень Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

15:28Війна
ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників

14:10Війна
Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

14:08Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

Останні новини

15:42

ДНК без магії: що насправді стоїть за генетичним кодом

15:35

Очікується зростання: стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів

15:28

РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

15:10

В Україні масово відраховують студентів з університетів: у чому причина

14:21

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
14:16

Тільки ці китайські знаки зодіаку будуть найуспішнішими у 2026 році

14:10

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетниківВідео

14:08

Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

13:51

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

Реклама
13:39

Люкс без смаку: що псує образ навіть із дорогими брендами

13:21

Чоловік наважився відчинити двері, повз які проходив 40 років: що він там знайшовФото

13:03

Не лише з часником: чому сало годувало армії та літало в космос

13:00

"Треба все закінчити": Цимбалюк зробив заяву про переможницю "Холостяка"

12:59

Ексочільник Держприкордонслужби Дейнеко отримав нову посаду - перші деталі

12:57

План з'явився ще понад 60 років тому: чому у Львові насправді немає метроВідео

12:41

Росіяни готують новий наступ: яке місто України хоче захопити ворог до лютого

12:05

"Проходить лікування через контузію": Вітвіцька розповіла про службу нареченого-воїна

12:02

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

11:52

"Підстав очікувати миру немає": війна завершиться не в Україні - The Independent

11:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

Реклама
11:44

Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання

11:21

У Києві вибухнуло авто біля житлових будинків - є постраждалі

10:48

"Кілька разів сходилися": колишня Цимбалюка розкрила їхні стосунки

10:31

Путін перед складним вибором: усі сценарії для диктатора ризиковані - The Times

10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

10:15

"Без ілюзій": експерт розкрив, що насправді стоїть за призначенням Буданова

10:11

Переможець "Євробачення" Даміано Давид оголосив про заручини - хто обраниця

09:25

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:20

Чому 5 січня не можна виконувати домашнє прибирання: яке церковне свято

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 січня (оновлюється)

08:49

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

08:40

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня: Леви досягнуть цілей, Діви - вирішать проблеми

08:23

Венесуела отримала виконувача обов'язків президента - хто ним став

08:10

Кремль усе менше довіряє КадировуПогляд

07:44

Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

06:10

Як Москва намагається довести, що є надійним "політичним дахом" для людожерських режимівПогляд

05:12

Стюардеса розкрила, на які два місця в літаку ніколи не сяде: яка причина

04:30

Більше, ніж початок білої смуги: які знаки зодіаку незабаром підкорять удачу

03:37

Багато хто використовує неправильно: як процідити макарони друшляком

02:31

Що потрібно покласти в кишеню від псування: прикмети на свято 4 січня

Реклама
01:32

Життя після смерті: жінка пережила неймовірний досвід і дізналася про безсмертя

03 січня, субота
23:25

"Це номер один": Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

22:55

В переговорах не буде сенсу: експерт пояснив, як зупинити Путіна і війну

22:32

Лорак проміняла рідну доньку на нового чоловіка: що вона зробила

22:31

Енергетичний удар: тривожний прогноз масштабного блекауту в Україні

22:03

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

21:29

Перемир'я дасть фору Путіну: названо терміни нової війни РФ з Україною

21:16

Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях

20:51

"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

20:36

Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти