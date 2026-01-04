Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що перехід від майже весняного тепла до лютих морозів.

Погода в Україні з 5 по 11 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні з 5 по 11 січня

Коли можливий туман та ожеледиця на дорогах

Де та коли очікується аномально тепла погода

Погода в Україні з 5 по 11 січня відзначиться температурними контрастами, рясними опадами у вигляді дощу та снігу та рвучким вітром. Через активізацію циклонів у районі Балкан та акваторії Чорного моря північ потерпатиме від тріскучих морозів, південь насолоджуватиметься майже квітневим теплом. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Погода у понеділок, 5 січня

У понеділок, 5 січня, в Україні очікується мінлива погода з опадами та температурними контрастами. Вночі мокрий сніг та дощ пройдуть на півдні країни, у Приазов'ї та на Донбасі. Вдень нестійка волога погода пошириться на більшість областей, окрім північно-західних. Місцями можливий туман та ожеледиця на дорогах.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний/південно-східний, 3-8 м/с. Ніч на заході та півночі буде суворою - стовпчики термометрів опуститься до -10...-15 °C. Водночас на решті території очікується від -5 до +2 °C, а в Криму до +8 °C. У північних областях вдень утримається мороз -3...-8 °C, тоді як на півдні повітря прогріється до 0...+5 °C.

Погода в Україні 5 січня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у вівторок, 6 січня

У вівторок, 6 січня, малорухомий теплий фронт із півдня принесе опади у вигляді снігу, що місцями переходять у дощ на більшій частині країни. Очікується ожеледь та туман, на дорогах (крім півдня) слизько.

Вітер вночі східний, 5–10 м/с, вдень змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі на півночі та заході України становитиме -5…-10 °C, у інших регіонах буде -2…+5 °C, а у Криму +11…+13 °C. У північних та західних областях вдень температура становитиме 0…-5 °C, а на решті території - 0…+7 °C.

Погода в Україні 6 січня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у середу, 7 січня

У середу, 7 січня, по всій країні триватиме нестійка та волога погода. На Правобережжі опади переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу, на Лівобережжі переважно дощ. У Карпатах, на Закарпатті, Криму та Приазов'ї місцями значні опади. Також місцями можливий туман та ожеледиця на дорогах.

Захід і північ триматимуться в мінусовій зоні: -4...-9 °C вночі та -1...-6 °C вдень. У центрі, на сході та півдні протягом доби стабільні 0…+7 °C. На Одещині та в Криму до +11 °C.

Погода в Україні 7 січня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у четвер, 8 січня

У четвер, 8 січн, під впливом південного циклону очікуються опади по всій Україні переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. У центральних та південних областях можливі грози.

На Лівобережжі вітер посилиться до 15-20 м/с на Лівобережжі. На заході похолодає до -1...-7 °C протягом доби. Решта регіонів купатиметься у теплі: 0...+7 °C, а на півдні, сході та місцями у центрі - аномальні +8...+11 °C.

Температура у світі / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у п'ятницю, 9 січня

У п'ятницю, 9 січня, циклон почне відходити, пропускаючи в Україну холодне повітря. Дощі почнуть масово переходити у сніг. Подекуди опади будуть значними.

Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. У більшості областей температура повітря сановитиме -2...-10 °C, а на північному заході місцями до -11...-14 °C. Тепло затримається лише на південному сході (0…+5 °C).

Погода у суботу, 10 січня

У суботу, 10 січня, очікується холодна погода, місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.

Ніч в Україні буде дуже холодною: -9...-14 °C, а у північних та західних областях - люті -15...-19 °C. Вдень по країні -6...-11 °C, а у Криму 0...-5 °С.

Погода у неділю, 11 січня

На більшій частині України у неділю, 11 січня, пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця та сніговий накат.

Вітер на території країни буде західним/південно-західним з швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі опуститься до -9…-14 °C, у західних та північних областях місцями -15…-20 °C. Денна температура в Україні буде -6…-11 °C, а у Криму та Приазов'ї близько 0 °C.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

