Морози до -22°C, сніг і хуртовини: на Рівненщині прогнозують небезпечну погоду

Інна Ковенько
7 січня 2026, 14:45оновлено 7 січня, 15:46
На Рівненщині очікується суттєве погіршення погодних умов, в кінці тижня температура сягне 22 градусів морозу.
Прогноз погоди у Рівному та області на тиждень
Прогноз погоди у Рівному та області на тиждень / Колаж: Главред, фото: скриншот

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Рівному до кінця тижня
  • Якою буде погода у Рівненській області 7-11 січня
  • Коли прогнозують найсильніші морози

На Рівненщині очікується суттєве погіршення погодних умов упродовж 7-11 січня через вплив південного циклону, який принесе значні опади та сильні морози.

Синоптики попереджають про значний сніг, хуртовину та ожеледицю на дорогах, через це оголошено перший рівень небезпечності - жовтий. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода 7 січня

Уже 7 січня прогнозують значний сніг та слабку хуртовину. На дорогах буде ожеледиця, місцями можливі снігові намети. Вітер буде північний та північно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Видимість становитиме 2-4 кілометри, а під час опадів знижуватиметься до 500-1000 метрів.

Температура повітря вдень на Рівненщині коливатиметься від 1 до -6 градусів, у Рівному - від 2 до 4 градусів морозу. Через сніг, хуртовину та ожеледицю на дорогах оголошено перший рівень небезпечності, що може призвести до ускладнень у роботі транспорту та комунальних служб.

Коли буде нове похолодання

Синоптики попереджають про подальше ускладнення погодних умов. 7 та 8 січня очікується значний сніг, а з 9 по 11 січня невеликий, місцями помірний.

У цей період прогнозують хуртовини, ожеледицю та утворення нових заметів. 8-9 січня можливе посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Очікується приріст снігового покриву на 10-20 сантиметрів.

До кінця тижня морози значно посиляться: уночі температура знижуватиметься до 17-22 градусів морозу, удень триматиметься на рівні від -11 до -16 градусів.

"Такі погодні умови відповідають I рівню небезпечності (жовтий), можуть призвести до порушень електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, руху автотранспорту на дорогах", - йдеться у дописі.

Якою буде погода в Україні у січні - прогноз

Главред писав, що за даними начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, в Україну прийде активний циклон із півдня впродовж 8 та 9 січня.

Через це у західних, північних та Вінницькій і Черкаській областях очікується досить складні погодні умови, зокрема, значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 10 до 25 см.

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також 6 січня в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

