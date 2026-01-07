Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

Інна Ковенько
7 січня 2026, 11:31
853
Синоптики попереджають про складну погоду з мокрим снігом, сильними дощами та ожеледицею.
Прогноз погоди в Україні 8 січня
Прогноз погоди в Україні 8 січня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні 8 січня
  • Які регіони накриє дощ
  • Де буде мокрий сніг та ожеледиця

Завтра, 8 січня, в Україну прийде південний циклон, який принесе складну синоптичну ситуацію та сильні опади. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на заході очікується сніг, на півночі та у Вінницькій області - мокрий сніг. На решті території країни переважатимуть дощі.

відео дня

"Опади будуть часом сильними! Налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця! Скрізь посилиться вітер до сильного!" - попереджяє Діденко.

Погода 8 січня

Завтра в Україні очікуються значні температурні контрасти: на заході стовпчики термометрів опустяться до 3-7 градусів морозу, на півночі буде від -2 до +3 градусів. У центральних областях температура коливатиметься від -2 до +6, а на сході - від +3 до +6. На півдні буде найтепліше, там очікується від +7 до +14 градусів.

На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем
Прогноз погоди в Україні 8 січня / Фото: meteoprog

Погода у Києві 8 січня

У Києві прогнозують мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, сильний північно-східний вітер. Вночі температура становитиме -4 градуси, а вдень від -1 до +1.

Такі бурхливі атмосферні процеси можуть впливати на самопочуття людей, ускладнювати роботу комунальних служб та створювати проблеми на дорогах.

Коли буде нове похолодання

Після 9 січня в Україні очікується похолодання.

"Такі бурхливі атмосферні процеси можуть впливати на самопочуття, ускладнювати роботу комунальних служб, ситуацію на дорогах", - попереджає синоптикиня.

Якою буде погода в Україні у січні - прогноз

Главред писав, що за даними начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, в Україну прийде активний циклон із півдня впродовж 8 та 9 січня.

Через це у західних, північних та Вінницькій і Черкаській областях очікується досить складні погодні умови, зокрема, значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 10 до 25 см.

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також 6 січня в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Діденко / Інфорграфіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін прирівняв російських окупантів до Бога і заявив про "святу місію" в Україні

Путін прирівняв російських окупантів до Бога і заявив про "святу місію" в Україні

11:52Війна
На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

11:31Синоптик
ЗСУ відступили з великого міста на Донеччині - що тепер готує Росія для Донбасу

ЗСУ відступили з великого міста на Донеччині - що тепер готує Росія для Донбасу

11:12Новини
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Китайський гороскоп на сьогодні 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

Останні новини

11:31

На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

11:30

Що можна і не можна говорити під час сварки: експерти розповіли, як не зробити гірше

11:18

Samsung представляє перший у світі 130-дюймовий телевізор Micro RGB з кольорами нового покоління та новим сміливим дизайном новини компанії

11:12

ЗСУ відступили з великого міста на Донеччині - що тепер готує Росія для Донбасу

10:58

Операція із захоплення Мадуро забрала десятки життів: WP розкрило наслідки

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21
10:52

Окупанти рвуться до двох ключових міст України: у ДШВ розкрили план РФ

10:48

"Також із розставаннями": Олена Тополя заговорила про нові відносини

10:43

Коли насправді українці святкували Різдво до 1918 року: історики відповіли

10:33

Усе позаду: у 2026 році удача нарешті посміхнеться 5 знакам зодіаку

Реклама
10:31

Купівля або залучення військ: Білий дім не виключив жодного сценарію щодо Гренландії

09:50

В Італії зробили категоричну заяву щодо розгортання військ в Україні

09:39

Гороскоп на завтра 8 січня: Тельцям - грандіозний успіх, Рибам - приємна зустріч

09:25

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

08:59

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

08:50

Авіація та флот: Бельгія розкрила свою роль у безпеці України

08:50

Про що домовилися в Парижі?Погляд

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:23

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen, але лише за однієї умови

08:21

Як Сили оборони влаштували "спекотні" ночі для РФПогляд

Реклама
07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 січня: Терезам - найгірше позаду, Рибам - зосередитися

07:29

Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

06:54

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:20

Ангели перебувають поруч із вами: якому знаку зодіаку усміхнеться доля до кінця зимиВідео

05:55

Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

04:41

Як у СРСР будували міста "з нуля" і чому вони досі розплачуються за цей експеримент

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні вівці за 43 секунди

03:34

Як зварити яйця так, щоб вони легко чистилися: секретний лайфхак

02:26

Водіїв закликали взяти пакети з теплою водою в авто - несподіваний лайфхак

02:10

Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

01:51

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

01:20

Г'ю Джекман планує весілля з подругою-"розлучницею" - ЗМІ

01:12

Чому фіалка "відмовляється" цвісти: причина, яку більшість ігнорує

00:18

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:06

Про це знають лише одиниці: чому досвідчені возять у салоні брусок мила

06 січня, вівторок
22:41

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:23

Принц Гаррі може незабаром часу возз'єднатися з королівською родиною

22:05

П'ять природних способів захистити свій дім від щурів і мишей взимку

21:49

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січняФото

21:15

Ситуація зі світлом змінюється - графіки відключень для Дніпропетровщини на 7 січняФото

Реклама
21:12

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

21:03

Ольга Харлан показала снігову казку з нареченим-італійцем

21:00

Іноземні війська будуть розгорнуті: Зеленський, Макрон і Стармер підписали деклараціюВідео

20:53

Справи кепські: з'явилися тривожні новини про італійського актора Челентано

20:37

ТЕТ покаже драму "Тілоохоронець K-2" в ексклюзивній українській озвучці

20:33

Кількість годин без світла змінилась - графік відключень для Черкас і області на 7 січня

20:27

Чому не виходить приготувати сирники: шеф-кухар назвав три популярні помилки

20:04

Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду

20:02

В Україні будуть надсилати повістки по-новому - що зміниться для українців

19:53

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференціїВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти