На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

Синоптики попереджають про складну погоду з мокрим снігом, сильними дощами та ожеледицею.

Прогноз погоди в Україні 8 січня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні 8 січня

Які регіони накриє дощ

Де буде мокрий сніг та ожеледиця

Завтра, 8 січня, в Україну прийде південний циклон, який принесе складну синоптичну ситуацію та сильні опади. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на заході очікується сніг, на півночі та у Вінницькій області - мокрий сніг. На решті території країни переважатимуть дощі.

"Опади будуть часом сильними! Налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця! Скрізь посилиться вітер до сильного!" - попереджяє Діденко.

Погода 8 січня

Завтра в Україні очікуються значні температурні контрасти: на заході стовпчики термометрів опустяться до 3-7 градусів морозу, на півночі буде від -2 до +3 градусів. У центральних областях температура коливатиметься від -2 до +6, а на сході - від +3 до +6. На півдні буде найтепліше, там очікується від +7 до +14 градусів.

Прогноз погоди в Україні 8 січня / Фото: meteoprog

Погода у Києві 8 січня

У Києві прогнозують мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, сильний північно-східний вітер. Вночі температура становитиме -4 градуси, а вдень від -1 до +1.

Такі бурхливі атмосферні процеси можуть впливати на самопочуття людей, ускладнювати роботу комунальних служб та створювати проблеми на дорогах.

Коли буде нове похолодання

Після 9 січня в Україні очікується похолодання.

Якою буде погода в Україні у січні - прогноз

Главред писав, що за даними начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, в Україну прийде активний циклон із півдня впродовж 8 та 9 січня.

Через це у західних, північних та Вінницькій і Черкаській областях очікується досить складні погодні умови, зокрема, значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 10 до 25 см.

Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також 6 січня в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.

Наталка Діденко / Інфорграфіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

